El patentamiento de autos 0KM cayo un 13% en agosto

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) lo atribuyó al “movimiento del dólar de de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad”.

En lo que respecta a los números, en agosto se patentaron 54.644 vehículos, mientras que en julio la cifra había ascendido a 62.821. Si se mira la foto interanual, el resultado es positivo y arroja un crecimiento del 31.7%, teniendo en cuenta que en agosto de 2024 se habían patentado 41.507 vehículos.

Mientras que cuando se analizan los 10 autos más patentados de Argentina en el mes de agosto 2025, el detalle arroja que solamente cuatro son vehículos de los que se considera “económicos” y el resto son SUVs o pickups.

image

Los 10 vehículos más patentados

• Toyota Yaris (hatchback): 3.781 unidades

• Toyota Hilux (pickup): 2.375

• Volkswagen Amarok (pickup): 2.367

• Fiat Cronos (sedán): 2.238

• Ford Ranger (pickup): 2.166

• Volkswagen Polo (hatchback): 2.109

• Toyota Corolla Cross (SUV): 2.011

• Peugeot 208 (hatchback): 1.863

• Chevrolet Tracker (SUV): 1.487

• Peugeot 2008 (SUV): 1.451

Entre las marcas, Toyota lideró en el octavo mes del año con 9.709 unidades. Le siguieron Volkswagen (8.616), Fiat (5.971), Renault (4.886), Ford (4.600), Chevrolet (4.023), Peugeot (3.404), Jeep (1.657), Nissan (1.569) y Mercedes Benz (1.447).

Los 10 autos más baratos

• Renault Kwid: 22.160.000 pesos

• Fiat Mobi: 24.096.000 pesos

• Hyundai HB20: 25.400.000 pesos

• Fiat Fiorino: 27.459.000 pesos

• Chevrolet Onix: 27.477.900 pesos

• Citroën C3: 27.840.000 pesos

• Fiat Argo: 27.898.000 pesos

• Fiat Cronos 27.959.000 pesos

• Toyota Yaris 28.324.000 pesos

• Peugeot 208 28.540.000 pesos