"American peronist": Scott Bessent caricaturizó como Eva Perón a una senadora demócrata

A través de un posteo en sus redes, Bessent cuestionó y hasta caricaturizó a la senadora estadounidense y sostuvo que disfruta “desperdiciar el tiempo” de Estados Unidos como a su vez “desperdiciar los impuestos” de los estadounidenses.

“Mientras sigue concentrada principalmente en cantar ‘No llores por mí, Massachusetts’ y en votar en contra de pagarles a los empleados públicos, la senadora Warren de alguna manera también encontró tiempo recientemente para amenazar a los grandes bancos por sus políticas de préstamos”, señaló el funcionario americano.

Embed While she remains mostly focused on singing "Don't Cry for Me Massachusetts” and voting against paying government workers, @SenWarren has somehow also found the recent bandwidth to threaten large banks on their lending policies.



She is an American Peronist. And the only thing… pic.twitter.com/KLAVVS4U34 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 24, 2025

La referencia de Bessent se centra en la canción “Don’t Cry for Me Argentina” (de la comedia musical "Evita" de LLoyd Weber, que representa el discurso que dio Evita en el balcón de la Casa Rosada luego de que Juan Domingo Perón ganara las elecciones presidenciales de 1946.

Sobre el final, el secretario del Tesoro norteamericano generó una imagen de Warren caracterizada como la exprimera dama, le pidió que “se baje del balcón” y que “vote para reabrir el gobierno”, que se encuentra cerrado desde principios de octubre.

“Deje de despotricar contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos”, concluyó el funcionario estadounidense.

El conflicto con la senadora Warren

Elizabeth Warren es una de los legisladores demócratas que le reclamaron al presidente estadounidense Donald Trump, mediante una carta, que no se realice la asistencia financiera entre su país y la Argentina, el cual consta de un swap por US$20.000 millones. Finalmente, ese acuerdo se formalizó el 20 de octubre.

En sus cartas, Warren exigió a JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs que no financiaran una línea de asistencia internacional para Argentina, invocando preocupaciones sobre la seguridad y la solidez de la operación