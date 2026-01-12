El proyecto de Minas Argentinas, liderado por Juan José Retamero Gómez, tiene como eje la Planta de Oxidación a Presión (POX)

La Planta de Oxidación a Presión (POX) es el corazón del proyecto: una tecnología diseñada para procesar minerales complejos o refractarios, liberando el oro contenido en el mineral y permitiendo una recuperación eficiente. Según la empresa, se trataría de una de las primeras instalaciones de este tipo en Sudamérica y una de las pocas en operación a nivel global, un salto que posicionando a San Juan y a la Argentina a la vanguardia del desarrollo tecnológico e industrial en minería.

Para, Juan José Retamero Gómez, titular de Aisa Group, la planta es el principal valor estratégico del DCP bajo el RIGI. “El eje del proyecto es la construcción de una planta de oxidación a presión, una tecnología de altísima complejidad que permitirá procesar minerales refractarios”, afirmó, y subrayó que el impacto va más allá de la infraestructura: “La construcción y operación de una planta de estas características no solo implica inversión, sino también conocimiento”, con un componente de formación y capacitación de técnicos y profesionales argentinos.

El proyecto contempla una inversión de USD 660 millones

El plan presentado contempla una inversión superior a USD 660 millones e incluye una nueva mina subterránea, una planta de procesamiento y un parque fotovoltaico de 50 MW para abastecer parte de la demanda eléctrica y reducir la huella de carbono. En términos de empleo, la empresa prevé que la construcción, que está estimada hacia fines de 2027, genere 1.000 a 1.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la producción – alrededor de 2029 – aportará 600 empleos directos permanentes.

Este hito es considerado como un punto de inflexión para Gualcamayo, que hace apenas dos años estaba en proceso de cierre. Con la llegada de Aisa Group en 2023, Minas Argentinas afirma haber sostenido la continuidad operativa, reactivado exploración y avanzado en la recategorización de recursos y reservas que hoy sustentan el proyecto.

Con la planta POX como emblema, Juan José Retamero Gómez sintetizó el objetivo de esta nueva etapa: avanzar en estudios de prefactibilidad y factibilidad para ejecutar un desarrollo industrial de largo plazo, generando empleo calificado y transferencia de capacidades tecnológicas que creen una riqueza sostenible para la Argentina.

¿Quién es Juan José Retamero Gómez?

Juan José Retamero Gómez es un empresario argentino, fundador y director ejecutivo de Aisa Group, un holding de origen familiar con presencia en Argentina y proyección internacional. A lo largo de su trayectoria ha impulsado el desarrollo de proyectos en sectores considerados estratégicos para el crecimiento productivo, como la minería, la energía, la pesca, la agroindustria y el ámbito inmobiliario.

Bajo su conducción, Aisa Group ha consolidado una estrategia basada en la diversificación sectorial y en inversiones de largo plazo, con especial foco en el desarrollo regional y la continuidad operativa de sus proyectos. En el ámbito minero, el grupo opera en la provincia de San Juan, mientras que en energía avanza en iniciativas de generación renovable en distintas regiones del país.

La actividad pesquera y agroindustrial forma parte de un esquema productivo con presencia en mercados externos, al que se suman desarrollos inmobiliarios vinculados a entornos productivos. La trayectoria empresarial de Juan José Retamero se ha desarrollado a partir de una estrategia de diversificación sectorial y de planificación de proyectos en las regiones donde el grupo mantiene operaciones.