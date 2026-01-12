El Banco Central compró dólares por sexto día seguido y suben las reservas

La mirada del mercado estaba puesta en ver cómo operaba este lunes, ya que el gobierno de Javier Milei se había desprendido el viernes de U$S4.200 millones como pago de deuda hacia bonistas.

La cotización del dólar

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.467,50 con un alza de $2,50 con respecto al cierre del viernes.

El dólar oficial minorista se ubicó en $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde cerró en $1.483,19 para la venta.

El denominado dólar blue o paralelo finalizó a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.548,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%. El dólar MEP operó a $1.489,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.937.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.528,46, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los U$S91.407, según Binance.

Los ADRs tuvieron bajas generalizadas de hasta el 2,3% de la mano de Central Puerto, seguida por Edenor (-2,2%) y Grupo Financiero Galicia (-2,1%) A contramano, Telecom trepa 3,7%. Así, el riesgo país que mide el JP Morgan sube a 573 puntos básicos.

En la Bolsa porteña, el S&P Merval cayó 0,4% en pesos a los 3.076.946,70 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 0,7% hasta los 2.006,66 puntos.