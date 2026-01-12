Atados a la inflación, cambian los montos de Monotributo y Ganancias

El INDEC difundirá este martes el dato de inflación de diciembre, que activará la tercera actualización semestral por IPC para el Monotributo y el impuesto a las Ganancias.
El Monotributo y el Impuesto a las Ganancias tendrán un nuevo aumento desde este mes. El INDEC difundirá este martes el dato de inflación de diciembre, que activará la tercera actualización semestral por IPC, establecida por la reforma fiscal de 2024.
La actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%, posteriormente ajustaron sus previsiones y calculan que estará entre 2,3% y 2,5%, lo que da un acumulado entre julio y diciembre en torno a 14%.
Aunque la actualización rige desde el 1° de enero, los cambios en Ganancias y Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos a partir de febrero.
Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.
Monotributo: actualización de topes y cuotas
Los topes de facturación anual y cuotas mensuales del Monotributo también se ajustan con la inflación:
Las cuotas mensuales y aportes a jubilación y obra social se actualizarán en el mismo porcentaje, generando un impacto directo en el monto a pagar desde febrero de 2026.
Ganancias: nuevos mínimos y escalas salariales
Con la estimación de inflación del 14%, los nuevos mínimos imponibles para el primer semestre de 2026 quedarían así:
Este ajuste impactará a más de un millón de asalariados, estableciendo el piso desde el cual se comienza a descontar el impuesto.
Los topes y cuotas se mantienen hasta febrero de 2026, mes en el que corresponde realizar la recategorización obligatoria. ARCA sugiere revisar los ingresos acumulados del último año y confirmar la categoría correcta antes de iniciar el trámite.
Si un monotributista excede el límite de su categoría y no se recategoriza: