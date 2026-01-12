Atados a la inflación, cambian los montos de Monotributo y Ganancias

La actualización se basará en la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. Si bien las estimaciones privadas daban cuenta antes del cierre del último mes del año pasado de un IPC de diciembre en torno al 2,1%, posteriormente ajustaron sus previsiones y calculan que estará entre 2,3% y 2,5%, lo que da un acumulado entre julio y diciembre en torno a 14%.

Aunque la actualización rige desde el 1° de enero, los cambios en Ganancias y Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos a partir de febrero.

Para Ganancias implicaría un mínimo no imponible por encima de $3 millones bruto para empleados en relación de dependencia sin hijos. En Monotributo, el ajuste implicará que la categoría A pueda facturar hasta $10,2 millones anuales y la más alta (la K) arriba de $108 millones.

Monotributo: actualización de topes y cuotas

Los topes de facturación anual y cuotas mensuales del Monotributo también se ajustan con la inflación:

Categoría A: $10.251.560

Categoría B: $15.000.000

Categoría C: $21.000.000

Categoría D: $26.140.000

Categoría E: $30.750.000

Categoría F: $38.530.000

Categoría G: $46.090.000

Categoría H: $69.930.000

Categoría I: $78.270.000

Categoría J: $89.640.000

Categoría K: $108.070.000

Las cuotas mensuales y aportes a jubilación y obra social se actualizarán en el mismo porcentaje, generando un impacto directo en el monto a pagar desde febrero de 2026.

Ganancias: nuevos mínimos y escalas salariales

Con la estimación de inflación del 14%, los nuevos mínimos imponibles para el primer semestre de 2026 quedarían así:

Empleados solteros sin hijos: pagarán Ganancias si su sueldo bruto mensual supera los $3 millones.

Trabajadores casados con dos hijos: tributarán si superan los $4 millones brutos por mes.

Este ajuste impactará a más de un millón de asalariados, estableciendo el piso desde el cual se comienza a descontar el impuesto.

¿Hasta cuándo rigen los topes y cuándo hay que recategorizarse?

Los topes y cuotas se mantienen hasta febrero de 2026, mes en el que corresponde realizar la recategorización obligatoria. ARCA sugiere revisar los ingresos acumulados del último año y confirmar la categoría correcta antes de iniciar el trámite.

¿Qué pasa si se supera el tope de facturación?

Si un monotributista excede el límite de su categoría y no se recategoriza: