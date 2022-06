En la última década, 6 de cada 10 argentinos fueron pobres

El informe del Observatorio de la Deuda Social hace foco en la evolución de la pobreza de los argentinos desde 2010 hasta el 2022.

En los últimos doce años, 3 de cada 10 argentinos no dejaron de ser pobres, mientras que al menos 6 de cada 10 lo fue alguna vez. En la actualidad 4 de cada 10 son pobres, no solo porque el sueldo está por debajo de la línea de pobreza, sino que también es por no poder tener una vivienda digna, educación, servicios básicos, etc. El dato más alarmante es que 1 de cada 10 experimenta hambre de manera crónica.