"Yo hubiera esperado un acuerdo... estamos pensando en acordar 1.400 productos de 14.000 que forman el panel de alimentos, es un 10%, por 90 días para asegurar una buena salida de la pandemia y un buen tránsito en las Fiestas para que la gente pueda consumir más y encontramos resistencias", dijo el funcionario en declaraciones a FM Urbana Play.

Roberto-Feletti.jpg El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Twitter.

No obstante dijo que "el programa igual se está aplicando, el relevamiento fue positivo y los indicadores de alerta de precios dieron bien" y aseguró que "el acatamiento está arriba del 70 por ciento, lo cual es muy razonable".

Feletti denunció "operaciones de prensa" y mencionó que "es absolutamente falso" lo que asegura el diario El Cronista, que publicó que el gobierno "estudia corregir el listado de precios congelados".

"Hasta ahora todas las grandes empresas productoras de alimentos están mandando las listas de precios retrotraídos al 1 de octubre", añadió. Sin embargo, "donde vemos hoy preocupación o puntos de tensión es en dos grandes cadenas de supermercados que no quieren bajar sus márgenes (de ganancia)" y aclaró enseguida que "nosotros no quisimos intervenir en los márgenes en la cadena".

"Hay dos cadenas de supermercados que le están diciendo a los proveedores o productores: 'Ah bueno, yo quiero mantener márgenes de promedio un 30 por ciento y ustedes ajusten sus precios'. Eso es una conducta antisocial y lo estamos viendo con preocupación y sobre eso vamos a intervenir", indicó.

Al ser consultado sobre qué cadenas de supermercados estaba haciendo su referencia, el flamante secretario respondió que "antes de mencionarlas quiero hablar yo personalmente con ellas, porque es lo que corresponde".