Otro aumento de las prepagas en diciembre ¿cuánto subirán?

La información figura en el portal de la Superintendencia de Servicios de Salud, donde las prestadoras comunican sus actualizaciones mensuales. En el mismo período anual, los productos y servicios relacionados al sector sumaron un 22,7% de incremento, de acuerdo con los registros oficiales.

ipc-20251119-2140553 Evolución de los precios del mes, de septiembre a octubre, según datos del INDEC.

Cuánto aumenta cada empresa

El aumento del 2,3% será aplicado por Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor en el AMBA. OSDE tendrá una suba del 2,1% en la mayor parte del país y del 2,5% en Patagonia. En tanto, Accord Salud fijó un 2,4%, quedando apenas por encima del promedio.

El escenario se complejiza en paralelo a decisiones judiciales que impactan en la actividad del sector. Entre ellas, la reciente cautelar dictada contra Swiss Medical a favor de un matrimonio jubilado en tratamiento oncológico, un fallo que volvió a poner en discusión los criterios de cobertura en casos sensibles.

Para los afiliados, la principal preocupación pasa por la sustentabilidad de los planes en un contexto donde los incrementos se combinan con ingresos rezagados y una demanda creciente de atención médica.