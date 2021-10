Inflación: prevén 2,8% para septiembre y 48,2% para 2021

Los economistas, consultores y bancos de inversión consultados por la autoridad monetaria prevén que el dólar oficial cotizará a fin de año a $105, en tanto llegará a los $155,90 en diciembre de 2022.

La inflación proyectada para todo el año es dos décimas de punto porcentual inferior a la de la consulta anterior, cuando se pronosticó un 48,4%.

Asimismo, los participantes del REM elevaron el pronóstico de inflación para 2022 a 46%, 2,9 puntos más que en la consulta del mes anterior.

rem (1).png Expectativas de inflación para los próximos meses.

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021, se prevé un crecimiento de 7,6%, luego de una caída del 9,9% que hubo en 2020. La estimación para el tercer trimestre del año se corrigió al alza con una suba estimada de 1,7% y la del cuarto se redujo levemente en 0,1 p.p. de 0,6% hasta 0,5%. En tanto, para el primer trimestre de 2022 se prevé un crecimiento de 0,4%.

Para octubre, se pronosticó una tasa BADLAR de bancos privados de 34,12% similar a la registrada en septiembre (34,16%).

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman que para 2021 ascenderían a US$ 73.447 millones, incrementándose en US$ 4.063 millones con relación al último REM y US$ 18.563 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones). En tanto, el valor de las importaciones (CIF) se ubicaría en US$ 59.817 millones, esto es US$ 2.633 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 17.461 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

Además:

La proyección para la desocupación abierta para el tercer trimestre de 2021 sería de 9,9% y para el cuarto se eleva hasta 10,1%, valor que se reduciría en el primer trimestre de 2022 hasta 10%.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) que realizan las consultoras económicas para 2021 se elevó respecto del relevamiento anterior en $68,6 miles de millones hasta $ 1.568,6 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020. Asimismo, prevén un déficit de $ 1.800,0 miles de millones para 2022.