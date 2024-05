Nada dulce: somos el país con la mermelada más cara del mundo

Así lo reveló un Informe sobre Precios de Consumo en la República Argentina, desarrollado por la Consultora Javier Miglino & Asociados, a partir relevar los precios de mermeladas de frutas naturales en más de 1.200 supermercados (Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Wal Mart, Casino, Día), super chinos y almacenes de barrio de todo el país.

"Hemos podido establecer que tomando la mermelada de durazno y de frutilla, es decir las dos que consumen el 99 por ciento de los argentinos; de las nueve marcas más vendidas como La Campagnola, Arcor, Alco, Dulciora, La Patagonia, Canale, Hero, Molto y El Brocal una vez más tenemos el producto en Argentina más caro del mundo", se indicó.

Según se destacó, el 60% de los argentinos consume mermelada de frutas, mientras que el 40% restante elige el dulce de leche.

Por otra parte, los tres países que consumen más mermelada en el mundo son Alemania, Francia y Japón, con 30 kilos por habitante, por año mientras que en Argentina ese consumo se reduce a la mitad, 15 kilos por habitante por año, lo que igualmente la coloca en el top ten de mayores consumidores mundiales.

Cada día, más de la mitad de los argentinos comienza su jornada con una taza de café o un mate y acompaña ambas bebidas con galletitas tipo cracker o tostadas de pan que unta con mermelada de frutas. Además, más del 90% elige la de durazno y frutilla y solo un tres por ciento se inclina por mermeladas de naranja, arándanos, frutos rojos u otros.

El estudio aclaró que no se hizo distinción entre mermeladas con azúcar y mermeladas dietéticas, es decir que solamente se hizo foco en el universo total de mermeladas y jaleas de frutas naturales.

"Como siempre buscamos el valor promedio entre las marcas más caras y las más baratas del mercado", aclaró el informe que descartó a las mermeladas artesanales de más de 10 mil pesos y hasta los 50 mil. "Sólo tomamos mermeladas de costo accesible, es decir entre los $2.020 y los $3.300, que son las que consumen el 99% de los argentinos y argentinas", señaló.

De la comparación surge que la mermelada argentina de duraznos/damascos/frutillas, en frasco de 454 gramos, a un precio de $ 2.643 o US 3,0 (dólar oficial $881), resulta ser más cara en comparación con España US 2,20, Francia US 2,30, Italia US2,40, México US 1,80, Brasil US 1,90, Estados Unidos US 2,20, Japón US 2,60, Mónaco US 2,70 y Dubai US 2,80.

Frente a esta realidad Javier Miglino, director de la consultora, recomendó caminar y comparar precios porque "si bien la mayoría de cadenas de supermercados y los mercados chinos han bajado los precios, aún no han bajado ni la mitad de lo que aumentaron de más".