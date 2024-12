La Argentina tiene los quesos más caros del mundo: cuáles son los precios

Al describir la insólita situación, el relevamiento de la consultora Miglino y Asociados destacó: "A diferencia de Europa, Estados Unidos, Brasil, México y Dubai, el queso se ofrece como producto suntuario con precios cada 100 gramos". Según el relevamiento, el valor en promedio de los cuatro quesos más consumidos (con un dólar oficial a $ 1.000) es de U$S76 para el reggianito; U$S38, el provolone; U$S 21, la muzzarella: y U$S 13, para el port salut. El valor por kilo de esos cuatro quesos es el más alto del mundo.

El informe se realizó en más de 1.100 comercios de todo el país (Coto, Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Casino y otros), supermercados chinos y queserías y fiambrerías de barrio, aclaró la entidad. Entre sus principales puntos, destacó que en la Argentina se consumían en la década de 1970 unos 12 kilos de queso por persona y por año, y al día de hoy por la carestía que afecta al tradicional producto, la demanda bajó a cuatro kilos.

"En nuestro país, cuatro tipos de quesos se llevan el 98% de todas las ventas. Marchan adelante el queso fresco, pategrás y port salut, que por tratarse de variedades únicamente locales, las agrupamos en port salut", aclararon desde la consultora. "A esa primera variedad le siguen los quesos provolone y reggianito, y cierra la muzzarella, cuyo consumo se ha disparado con la crisis en atención a que puede darte una buena pizza casera, picadas y otras comidas para preparar en casa", agregaron.

Con un dólar oficial de $1.000 (cotización del 3 de diciembre de 2024), el kilo de port salut cotiza en promedio en Argentina en $13.000/U$S 13, mientras que en Dubai llega a U$S12, en el Principado de Mónaco a U$S11,50, en Alemania y Francia a U$S11, en Estados Unidos a U$S10, igual que en España e Italia y en Brasil y México cuesta 8 dólares.

quesosinfografia.jpg

El reggianito, que en Argentina cuesta U$S76 el kilo, en Dubai se consigue por U$S70, en Mónaco a U$S68, en Alemania y Francia a 66, en Estados Unidos, Italia y España a U$S 60 y en Brasil a U$S 50 y en México es todavía más barato: U$S 48. Y los mismo ocurre con el provolone y la muzzarela, que en promedio se venden a U$S 38 y U$S 21 respectivamente, considerablemente más caros que lo que cuestan en otros países.

Para Javier Miglino, director de la consultora, "en 2024 las empresas maximizaron los aumentos mostrando una voracidad nunca vista. Y esto es particularmente visible en el caso de los quesos donde su producción se concentra en unas pocas empresas", dijo Miglino.

Para el especialista, las excusas son siempre las mismas: los alquileres, los costos laborales o la presión tributaria. "Sin embargo, en los países que se utilizaron como referencia para la comparación esos costos superan holgadamente los que existen aquí y sin embargo sus productos se venden a niveles mucho más accesibles", señaló.

"Fabricantes e importadores, supermercados mayoristas y minoristas, todos han tomado un dólar de arranque de 3.000 pesos en enero de 2024 y jamás ajustaron sus precios a los valores reales. Por eso seguimos teniendo los precios más caros del mundo, sean de helados, combos de hamburguesas, de un auto base cero kilómetro, de teléfonos celulares y notebooks, de arroz, papel higiénico y fideos o zapatillas y pañales", concluyó Miglino.