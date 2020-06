Además, se instaló por debajo de los US$ 275.662 millones de igual período de 2019.

Balanza de pagos: la deuda externa a valor nominal alcanzó los US$ 274.247 millones en el 1° trimestre de 2020; US$ 4.242 millones menos que el período previo https://t.co/9XJBbvugHR pic.twitter.com/wSpHJyQXBI — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 30, 2020

En el primer trimestre de 2020 la cuenta corriente registró un déficit de US$ 444 millones, explicado por el débito neto de la cuenta ingreso primario, US$ 3.671 millones, parcialmente compensado por el superávit de US$ 2.913 millones en la balanza de bienes y servicios y de US$ 314 millones en el ingreso secundario.

En el trimestre, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales por US$ 780 millones.

Las reservas internacionales se redujeron en US$ 1.089 millones en el trimestre por efecto de las transacciones de balanza de pagos.