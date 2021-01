La recaudación aumentó 38% en diciembre y 32,1% en todo 2020

La información fue dada a conocer el lunes por el Ministerio de Economía, que desde hace cuatro meses desplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la difusión de la recaudación.

La cartera dirigida por Martín Guzmán sostuvo en su comunicado que "el crecimiento de la recaudación continúa siendo motorizado por una consistente mejora en el nivel de actividad asociado al mercado interno y por el efecto positivo de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva".

En rigor, si bien la recaudación mostró una mejora en términos reales en el último cuatrimestre, no puede obviarse la influencia de impuesto PAIS (que en 2019 no existía), el efecto de la devaluación en los derechos de exportación (que se cobran sobre operaciones en dólares pero se expresan en pesos), el 35% a cuenta de Ganancias que rige para la compra de moneda extranjera desde mediados de septiembre y el aumento de alícuotas en diferentes impuestos, así como la falta de adecuación de los mínimos no imponibles en línea con la inflación.

recaudación (1).png Detalle de la recaudación de diciembre y de todo 2020

Economía precisó que en cuanto a los tributos ligados al mercado interno (Ganancias DGI, IVA DGI, Créditos y Débitos, Combustibles e Internos), "la recaudación nacional avanzó 46,3% respecto a igual mes de 2019 y explicó más del 63% del aumento de la recaudación total".

La recaudación del impuesto a las Ganancias creció 62,3%, destacando la nueva percepción de 35% por compra de divisas y paquetes turísticos.

Por su parte, el IVA registró un incremento de 35%, "resultando la mayor tasa de crecimiento observada en los últimos 10 meses y consistente con niveles pre-pandemia", indicó el Palacio de Hacienda.

En cuanto a los principales tributos alcanzados por la Ley de Solidaridad, "el impulso de la recaudación de Bienes Personales y del impuesto PAIS explica el 15% de la mayor recaudación del mes de diciembre en la comparación interanual", indicó el Ministerio, con un aumento del 372.3% en el primer caso, debido al ingreso del tercer anticipo por el período fiscal 2020.

Los impuestos asociados a seguridad social registraron una suba de 20,9%, por subas de Aportes Personales y Contribuciones Patronales de 15,3% y 23,5%, respectivamente.

En el caso de las contribuciones patronales, incidió de forma considerable la reducción/postergación del 95% de las alícuotas para las actividades afectadas en forma crítica por la pandemia.

Por último, los tributos asociados al comercio exterior registraron un aumento de 9,1%.