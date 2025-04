Los precios de los alimentos dieron otro salto y empujan la inflación

Un relevamiento realizado por la consultora LCG entre el 27 de marzo y el 2 de abril señaló que los alimentos tuvieron un incremento del 0,8%, que se proyecta para una suba mensual superior al 3%. La misma consultora había fijado en 3,7% el alza en el sector durante las primeras cuatro semanas de marzo, muy por encima de la inflación general.

En esos siete días, los aumentos fueron encabezados por “Productos de panificación, cereales y pastas”, con 2,7%; seguido por Condimentos y otros productos alimenticios (2%); Productos lácteos y huevos (1,4%); y Carnes (0,7%).

Si se toma en cuenta el resultado de las últimas cuatro semanas, Carnes lidera las subas con 6,3%; le sigue Lácteos y Huevos con 5,6%; Verduras con 3,3%; y Bebidas 2,8%.

En ese contexto, los alimentos volverían a ser uno de los productos con mayor incidencia en la inflación de marzo, que ya tiene distintas estimaciones de consultoras privadas. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, el aumento de precios general del último mes se establecería en torno al 2,2%, misma cifra que en enero de 2025 y un 0,2% menos que en febrero. El dato de marzo será dado a conocer el próximo viernes por el Indec.

Durante el segundo mes del año, el valor de la comida había trepado el 3,2%, según la medición del organismo oficial.

Los precios de los huevos no están por el piso, sino por el cielo, y amenazan con influir en el índice inflacionario. Los precios de los huevos sufrieron un nuevo incremento entre el 27 de marzo y el 2 de abril.

Aumenta el pan en la provincia de Buenos Aires

El precio del pan tendrá un incremento del 12% en los principales centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la suba de costos que se produjeron en insumos, tarifas y combustibles. “Tuvimos que tomar la decisión, debido a los constantes aumentos que venimos sufriendo en las materias primas, los insumos, combustibles y las tarifas de los servicios públicos”, explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo.

El dirigente empresarial, que también integra la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), alertó sobre la posibilidad de más aumentos en caso que se mantenga esta situación: “Lamentablemente, no podemos asegurar que no vaya a haber nuevos incrementos en el corto plazo, ya que los precios no dejan de subir. Dicen que la inflación bajó, pero nuestros costos siguen aumentando día a día”.

Los panaderos señalaron que el incremento de costos impide mantener los valores. Los panaderos señalaron que el incremento de costos impide mantener los valores.

Tal como estiman desde la CIPAN, el precio del kilo de pan en la Ciudad de Buenos Aires supera los 4.000 pesos, mientras que en el Conurbano rondará entre los 2.500 y los 3.300, debido que las ventas cayeron significativamente en los últimos meses.

“Hace un año que no aumentábamos nuestros productos, pero la verdad es que ya era insostenible. Queremos tratar de evitar cierres de panaderías y pérdida de fuentes de trabajo”, concluyó el dirigente panadero bonaerense.