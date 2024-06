Luis Caputo negó una nueva devaluación y habló sobre el pedido del FMI

El ministro de Economía aseguró que no se habrá una nueva depreciación del peso y arremetió contra las versiones que circulaban en los medios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a ratificar este viernes que no habrá devaluación y dijo que el denominado “dólar blend” para exportadores se mantiene en los porcentajes “80/20”. "No hay ninguna devaluación prevista, el 80/20 se mantiene y el Fondo no tiene problema con esto (está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo)”, sostuvo Caputo en redes sociales.