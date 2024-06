Javier Milei fue condecorado en España por Isabel Díaz Ayuso

En lo que se trata de la novena salida del jefe de Estado del país en seis meses de gestión, el mandatario atenderá distintos compromisos en España, Alemania y República Checa. Durante la jornada de hoy, por ejemplo, está previsto que brinde un discurso de 30 minutos junto al profesor Jesús Huerta de Soto y a otros referentes del ámbito académico.

Milei agradeció la entrega de la condecoración y resaltó: "Venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, la historia del daño que causa el socialismo". Luego, agregó: "No dejen que el socialismo les arruine la vida". Díaz Ayuso, en tanto, aseguró que Argentina "está en el mapa internacional como no se veía hace años" y destacó la gestión del líder libertario. "Hoy Argentina está en el mapa internacional como no se veía hace años y esto siempre es una llamada a la inversion, a la confianza y la esperanza", consideró.

La funcionario también opinó: “Argentina y España tenemos mucho en común: compartimos idioma, cultura y no nos conformamos con lo que hay. Sabemos que se puede estar mejor. "Esta tarde centenares de argentinos se acercaron con la ilusión de tenerte cerca (en referencia a Milei)”, resaltó. “Por eso recibes esta medalla”, cerró.

Embed

El encuentro que no fue

De acuerdo con lo que trascendió, el mandatario tenía intenciones de reunirse con el Rey Felipe VI, pero la Casa Real rechazó la solicitud ya que los asuntos de política exterior deben pasar por la aprobación del gobierno de Pedro Sánchez, con quien Milei mantiene una escalada de conflicto.

Cuando llegó el pedido, el titular del Ejecutivo español había anunciado el retiro de la embajada de su país en Buenos Aires luego de las declaraciones del jefe de Estado durante un encuentro con el partido Vox contra su esposa, Begoña Gómez. En las últimas horas, desde el entorno de Sánchez plantearon que la visita del fundador de La Libertad Avanza a España es de “carácter privado”, ya que desde la Argentina no hubo comunicación oficial sobre su agenda.

El jefe de Estado partió ayer a las 19.33 del Aeroparque Jorge Newbery, luego de haber encabezado el acto por el Día de la Bandera en Rosario y recibir a cuatro gobernadores del Partido Justicialista y del radicalismo. Tras una escala técnica en la isla Gran Canaria, el avión presidencial ARG 01 despegó rumbo a Madrid a las 11.13 (hora local), para tocar pista a las 14.35 (hora local, las 9.35 de nuestro país), en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz, ubicada a 22 kilómetros del centro de Madrid y muy cerca del Aeropuerto Internacional de Barajas. Milei tiene previsto regresar a la Argentina el martes 25 de junio.