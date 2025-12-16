Más del 60% de la población tuvo que recortar consumos básicos

De acuerdo con el relevamiento, el 62% de los argentinos redujo gastos de su presupuesto diario, mientras que el 50% reconoció quedarse sin dinero antes de terminar el mes. Desde la consultora advirtieron que "la situación de los hogares no acompaña el crecimiento de la esperanza", y señalaron que el consumo continúa en niveles bajos, con un escenario laboral cada vez más complejo.

El informe también muestra una aparente contradicción: mientras las expectativas positivas hacia el futuro crecieron, pasando del 33% en el tercer trimestre al 42% en el cuarto, las restricciones económicas también aumentaron, del 35% al 37% en el mismo período.

“La situación de los hogares no acompaña el crecimiento de la esperanza, con un consumo que se mantiene restrictivo y un escenario laboral que se complejiza”, advirtieron en la firma.

Uno de los datos más preocupantes del estudio es el nivel de endeudamiento: el 57% de los hogares se encuentra endeudado, lo que representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto del primer trimestre de 2025. Este factor limita aún más la capacidad de consumo y obliga a profundizar los ajustes.

gastos

En cuanto a la forma en que las familias reorganizan sus gastos, el relevamiento detalla que un 23% comenzó a recortar consumos en los últimos meses, mientras que un 18% ya se mantiene en un nivel de consumo muy bajo, sin margen para nuevos ajustes. Además, el 22% afirmó que ya estaba ajustado y tuvo que profundizar aún más los recortes para poder llegar a fin de mes.

Pese al complejo panorama actual, el estudio señala una leve mejora en las expectativas hacia 2026. A pocos días de iniciar el nuevo año, el 53% de los encuestados espera que su capacidad de compra mejore, reflejando cierta confianza en el futuro, aunque todavía convive con un presente de fuertes limitaciones y altos niveles de endeudamiento.