El FMI celebró los cambios anunciados en las bandas de flotación del dólar

La portavoz del organismo multilateral, Julie Kozack, celebró en sus redes sociales “el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas orientadas al crecimiento”.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”, afirmó la vocera del Fondo.

El mensaje de Kozack se conoció luego de que el Gobierno anunciara cambios relevantes en materia económica, que comenzarán a regir a partir de enero. En primer lugar, las bandas cambiarias pasarán a actualizarse según la inflación de los dos meses previos, modificando el esquema actual, que ajusta el techo y el piso al 1% mensual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMFSpokesperson/status/2000662875732611153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000662875732611153%7Ctwgr%5Ef49419e6af0f01b601916b61db3a3d3481a32e05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Feconomia%2Fel-fmi-celebro-las-medidas-economicas-del-gobierno-javier-milei-estamos-colaborando-estrechamente-n6224456&partner=&hide_thread=false We welcome recent market access and announced steps to strengthen the monetary and FX framework, rebuild reserve buffers, and advance growth-enhancing reforms. We are working closely with the authorities as they implement these important measures. — Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) December 15, 2025

Además, el Banco Central (BCRA) pondrá en marcha, desde el 1° de enero de 2026, un programa de compra de reservas, con el objetivo de acumular entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones durante el próximo año.

En medio de las repercusiones por los anuncios, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, afirmó que su administración fue la que más dólares compró. Lo dijo en la conferencia de prensa que brindó desde Reconquista 266 junto al director de la autoridad monetaria, Federico Furiase.

Sin embargo, Bausili indicó que ese monto fue disminuyendo debido al pago de vencimientos que se efectuaron durante su gestión, justificando la baja en las reservas del Central: “Que el BCRA acumule reservas no implica que el sesgo del tipo de cambio sea hacia arriba. Esto se hace en respuesta a un aumento de la demanda de dinero”.

Al ser consultado sobre el nuevo sistema para las bandas de flotación, que regirá a partir del 1° enero del 2026, Bausili sostuvo que es “el mejor régimen” que puede haber para las circunstancias de la economía actual de la Argentina. En ese sentido, explicó como funcionará la nueva actualización en base a la inflación: “Que se ajuste con inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor porque depende la inflación. Se le está dando un grado de flexibilidad a las bandas”.