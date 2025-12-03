Morixe inicia un aumento de capital para acompañar su plan de expansión

El aumento de capital se realizará bajo el régimen establecido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se desarrollará en un período de suscripción de 10 días corridos, comenzado el 9 de diciembre a las 10:00 hs y finalizando el 18 de diciembre a las 15:00 hs, y el precio de suscripción será de $43 a lo largo de dicho período.

Durante 2025, Morixe consolidó un año de fuerte expansión a través de tres operaciones estratégicas: la adquisición de Biomac S.A., empresa especializada en frutas orgánicas congeladas y negocios vinculados a la alimentación saludable con fuerte participación en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa; la incorporación de Intertrópico, plataforma de distribución de alimentos latinoamericanos con presencia en Europa y proyectos en Estados Unidos; y la adquisición de la ex planta de avena Quaker en el predio de Barracas (categoría liderada por Morixe) junto con la adquisición de la marca Mágica.

Estas inversiones le permitieron a Morixe continuar con su proceso de internacionalización, iniciado en 2023 con su desembarco en Uruguay, lo cual le permite un mayor balance entre sus negocios en Argentina y sus operaciones fuera del país y ampliar su portafolio de productos sumando capacidad productiva en segmentos de alto potencial.

En un contexto desafiante para el consumo masivo y la industria alimenticia, Morixe logró mantener resultados positivos en los primeros nueve meses del año, producto de una gestión eficiente, una mayor diversificación de negocios y una estrategia centrada en la calidad y la innovación.

“Este proceso marca un nuevo paso en la evolución de Morixe. Buscamos seguir fortaleciendo a la compañía para continuar creciendo con una mirada de largo plazo a través de otras posibles adquisiciones e inversiones sobre las cuales venimos trabajando”, señaló Román Malcenido, CEO de Morixe Hermanos S.A.C.I.