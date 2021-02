Una familia de cuatro integrantes necesitó en enero ingresos de por lo menos $56.459, sin incluir gastos de alquiler ni de expensas, para no caer en la pobreza.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en enero ingresos de por lo menos 56.459 pesos para no estar en condiciones de pobreza y 23.722 pesos para no caer en la indigencia, de acuerdo con la información difundida este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en cálculos que no incluyen los gastos de alquiler de vivienda ni de expensas, en caso de vivir en un edificio de propiedad horizontal.