Prevén 3% de inflación para julio y 48,2% para todo el año

Las proyecciones de inflación para todo el año marcan un incremento de dos décimas en relación con el 48% estimado en la medición anterior.

Por otra parte, de la consulta de la autoridad monetaria surge una previsión de un dólar oficial a $107,10 para fin del presente año y de $153,50 para diciembre de 2022.

Las estimaciones de inflación distan de las formuladas por diferentes funcionarios, que dan cuenta de una desaceleración mes a mes, al punto que fueron levemente superiores a las del relevamiento previo.

rem bcra (1).png Expectativas de inflación para los próximos meses.

Los economistas encuestados por el Banco Central estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6,8%, luego de una caída del 9,9% en 2020.

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el segundo trimestre del año se corrigió aminorando la contracción estimada en un punto porcentual con relación a la encuesta previa hasta -1,5%, mientras se espera un crecimiento del 0,5% para el tercer y cuarto trimestres.

Para agosto se pronosticó una tasa BADLAR de bancos privados de 34,1% similar a la registrada en el mes de julio.

Los analistas ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance $107,1 por dólar en diciembre 2021, contemplando que se ubique en $153,5 por dólar a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estiman que para 2021 ascenderían a US$ 67.274 millones, incrementándose en US$ 842 millones con relación al último REM y US$ 12.390 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

En tanto, el valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 55.018 millones, esto es US$ 1.627 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 12.662 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

La proyección para la desocupación abierta para el segundo trimestre de 2021 sería de 10,9%, en tanto para el tercero disminuye hasta 10,7%, valor que se mantendría en el último trimestre de 2021.

La estimación del déficit fiscal primario disminuyó hasta $ 1.545 miles de millones tras registrarse un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020, en tanto se prevé un déficit de $ 1.554 miles de millones para 2022.