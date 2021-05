Prevén 3,8% de inflación para abril y 47,3% para todo el año

La expectativa de inflación para todo 2021 se elevó a 47,3%, 1,3 punto porcentual más que en la consulta anterior, en tanto se espera que la cotización del dólar oficial se ubique en $112,64 a fines de este año y a $159,09 para diciembre de 2022.

La inflación de abril se informará oficialmente el próximo jueves 13 de mayo a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por otra parte, luego de la reanudación de las restricciones a algunas actividades económicas, los analistas prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) tenga este año un incremento del 6,4%, dos décimas de punto menos que en el REM previo, luego de la caída del 9,9% que se registró en 2020.

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, se estima un crecimiento del 2,2% en el primer trimestre, una contracción de 1,5% en el segundo y una expansión de 0,6% para el tercero.

Los participantes del REM estimaron que las exportaciones ascenderán a US$ 63.725 millones, incrementándose en US$ 1.298 millones con relación al último REM y US$ 8.841 millones superior a lo registrado en 2020.

rem bcra (1).png Expectativa de inflación mensual.

En tanto, el valor de las importaciones se ubicaría en US$ 50.400 millones, esto es US$ 1.176 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 8.046 millones mayor al dato evidenciado en el último año.

Por otra parte, la proyección de la desocupación abierta para el primer trimestre de 2021 sería de 11,2%, manteniéndose sin cambios respecto a lo previsto en la última encuesta.

Para el segundo trimestre de 2021, la mediana de los pronósticos se incrementó 0,2 p.p. hasta 11,7%, mientras que el guarismo correspondiente al tercer trimestre sería de 11,1% (+0,1 p.p.). En tanto, se prevé que la tasa se ubique en 11% en el último trimestre de 2021 (sin cambios).

La proyección del déficit fiscal primario que realizan las consultoras económicas para 2021 se incrementó hasta $ 1.666,5 miles de millones (aumentando en $ 30,5 miles de millones respecto del último REM) tras registrarse un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020. Asimismo, los analistas prevén un déficit de $ 1.553,5 miles de millones para 2022.