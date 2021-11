Subió el dólar financiero por el nuevo cepo cambiario

En medio de ese clima, el dólar blue volvió a subir a $200,50 por encima del cierre de la jornada de la víspera, en el que había terminado por debajo de los $200.

En este cuadro de situación, la brecha del dólar blue contra el oficial se ubicó de nuevo en torno al 100%.

Por las medidas dispuestas por la CNV, el dólar MEP "regulado" saltó 5,7% hasta los $199,61, con lo cual cierra la brecha con la versión "libre", que opera a $198,81.

En tanto, el CCL "libre" (operado vía Cedears, ADRs o negociaciones bilaterales) se ubicó en la zona de los $209.

dolares (1).jpg El dólar blue superó los $200.

ADEMÁS:

En paralelo, se observó una menor intervención de organismos públicos en el CCL operado con el AL30, uno de los efectos buscados frenar la pérdida de divisas.

En el segmento oficial y según las publicaciones del Banco Central, el dólar cotizó en promedio a $99,69 para la compra y $105,92, un valor al que se le debe agregar el 65% de recarga impositiva, por lo que cada ahorrista debe pagar $174,77.

De este modo, el Banco Central por ahora mantiene su política de microdevaluaciones.

En el circuito mayorista, el billete cerró a $ 100,29 por unidad, dos centavos arriba del cierre del día anterior.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 395,9 millones, en futuros MAE US$ 79,4 millones y en Rofex se negociaron US$ 860 millones.

Sin la presión compradora de los últimos días, el Banco Central pudo revertir su resultado y, según estimaciones de fuentes privadas del mercado, habría terminado el día con compras netas por unos US$ 50 millones, aproximadamente.

Fuente: NA.