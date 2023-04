Tras rozar los $500 en la semana, a cuánto cerró el dólar blue este viernes

Esto se dio en medio de las intervenciones oficiales en el mercado financiero de la divisa y luego de que el Banco Central subiera en 1.000 puntos básicos su tasa de referencia, hasta llegar al 91 por ciento.

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $229,63 promedio, con un incremento de 51 centavos respecto de ayer.

De esta forma, en el cuarto mes del año acumuló un aumento de $13,39, lo que equivale a un crecimiento del 6,19% en comparación con la última cotización que presentó en marzo.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 0,9% hasta los $452,97 y el MEP baja 1,2%, en $437,48, en el tramo final de la jornada.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 68 centavos en comparación con su cierre precedente y finalizó en $222,68, mientras que a lo largo del mes acumuló un alza de $13,67 (6,54%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $298,52 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $378,89.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $401,85, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $459,26.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$448 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$193 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$1.373 millones.

El Banco Central cerró la última jornada del mes con un saldo negativo por US$ 67 millones, con lo que a lo largo de abril concluyó con compras netas por unos US$ 33 millones en el mercado de cambios.

El saldo positivo del mes se dio tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.

"En abril, el Programa de Incremento Exportador III (PIE) totalizó ingresos por US$1.620,62 millones, detalló el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

Banco-Central.jpg El titular del BCRA, Miguel Pesce, estuvo reunido por la mañana con el presidente y el ministro de Economía.

Liquidación de divisas

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por más de US$ 79,7 millones, dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 1.605 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida.

Los exportadores liquidaron en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 79.775.496, cifra en línea con el ingreso registrado durante la sesión de ayer y alcanzó los US$ 357.967.624 durante la semana.

De esta manera, se llegó a un total de US$ 1.505.021.442 en quince jornadas del también denominado dólar agro.

El PIE IIII establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales.

A pesar del ingreso de dólares por parte del sector exportador, el Banco Central (BCRA) no pudo cerrar con saldo comprador y debió vender US$ 80 millones. No obstante, durante abril el saldo continúa siendo positivo, con US$ 20 millones.

Por otro lado, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos mostró ayer cierto repunte respecto a los volúmenes que se venían negociando.