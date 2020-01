"Me impresionó mucho que un Presidente diga que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina. La verdad es que no entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o era un ex presidente que decía que él sabía que estaba destruyendo la economía pero que siguió adelante con su lógica destructiva. Es asombroso que lo diga con tanta ligereza, que los argentinos escuchen que un presidente actuó con tanta irresponsabilidad es asombroso", planteó Fernández.

Y comparó esa situación con la propia: "Si veo que una medida del gobierno pone en riesgo la calidad de vida de los argentinos, no avanzo un paso más. Y si veo que un ministro me induce a hacer algo que va a lastimar la vida de los argentinos, no avanzo un paso más".

Con relación a los Precios Cuidados, el mandatario expresó: "Hemos logrado contener mucho los precios, pero también vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios en marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía".

Por eso, Fernández insistió en que tendrá medidas "muy activas de control" para que algunos empresarios "dejen de jugar con los precios de la canasta básica" y adelantó que le pidió al Senado que trate en sesiones extraordinarias la Ley de Góndolas -que ya tiene media sanción- para evitar que los precios se sigan indexando.

En ese sentido, pidió el apoyo de las empresas petroleras. "No podemos ir aumentando la nafta graciosamente porque repercute en todos los precios. Se trata de que los combustibles acompañen el esfuerzo de todos los argentinos", insistió el jefe de Estado.

En cuanto a la negociación con el FMI, Fernández habló de buscar "una definición medianamente rápida sobre el problema de la deuda", al referirse al viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán a Estados Unidos.

También se refirió a la deuda de la Provincia de Buenos Aires. "Axel (Kicillof) está trabajando con mucha seriedad, hay que dejarlo andar. Lo he escuchado mucho en este viaje y está bien lo que está planteando", resaltó el mandatario.