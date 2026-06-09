Con Messi, Argentina goleó a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

Con goles de Valentín Barco, Messi de penal y Thiago Almada, la Scaloneta aplastó 3 a 0 a los islandeses en Alabama y ya pone la cabeza en el debut mundialista con Argelia.
Argentina goleó 3 a 0 a Islandia en Alabama en su último amistoso de cara a la Copa del Mundo y ya pondrá la cabeza en el debut mundialista con Argelia en el inicio de lo más lindo donde el equipo buscará repetir el logro de Qatar 2022. Valentín Barco, Lionel Messi de penal y Thiago Almada marcaron los goles del partido.
Con un equipo alternativo, Argentina demostró hambre de ganar desde el primer minuto con Islandia, con una gran presión alta e intensidad para recuperar el balón en todo momento. De hecho, la Scaloneta abrió el marcador a los siete minutos de juego con un gran tiro de Valentín Barco tras un balón que el combinado europeo no pudo sacar del área una y otra vez frente a la asfixiantes presión al balón de los nuestros.
Sin embargo, Islandia se perdió un gol hecho a los tres minutos con un contraataque y un centro al área chica que encontró a Mikael Ellertsson, quien solísimo y casi debajo del arco, mandó el balón por arriba del travesaño. Además, promediando esta primera mitad, logró controlar el balón por un buen pasaje de tiempo.
Ya para el complemento, Lionel Scaloni mandó a la cancha a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y más tarde a Lionel Messi entre otros nombres importantes. El equipo poblado de titulares pasó por arriba a Islandia en esta segunda etapa: Mac Allister reventó el palo, Lautaro también minutos después y luego Leo puso el 2-0 de penal tras generar la jugada con un pase mágico al Toro, quien fue derribado por el arquero.
Y, sobre el final, Thiago Almada hizo el 3 a 0 empujando el balón debajo del arco tras un contraataque a puro toque y pudo haber aún más goles pero ese fue el resultado en Alabama. Noche redonda de la Scaloneta, que ganó, gustó, goleó, tuvo grandes niveles de alternativas y terminaron todos en óptimas condiciones sin ningún lesionado nuevo en este amistoso. El campeón del mundo está ready...
Ahora, la Scaloneta se enfocará en la preparación del debut mundialista con Argelia, que será el próximo martes desde las 22 horas de nuestro país en el estadio de Kansas City. Después, el equipo continuará la fase de grupos contra Austria (lunes 22 a las 14hs) y finalizará frente a Jordania (sábado 27 a las 23).
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