Con Messi, Argentina goleó a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

Y, sobre el final, Thiago Almada hizo el 3 a 0 empujando el balón debajo del arco tras un contraataque a puro toque y pudo haber aún más goles pero ese fue el resultado en Alabama. Noche redonda de la Scaloneta, que ganó, gustó, goleó, tuvo grandes niveles de alternativas y terminaron todos en óptimas condiciones sin ningún lesionado nuevo en este amistoso. El campeón del mundo está ready...

Ahora, la Scaloneta se enfocará en la preparación del debut mundialista con Argelia, que será el próximo martes desde las 22 horas de nuestro país en el estadio de Kansas City. Después, el equipo continuará la fase de grupos contra Austria (lunes 22 a las 14hs) y finalizará frente a Jordania (sábado 27 a las 23).

El resumen del partido