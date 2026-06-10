Adorni y su esposa ingresaron al régimen de "inocencia fiscal"

El funcionario, con su esposa, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias. En esta línea, sostuvieron: "En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta".

Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas humanas que cumplan ciertos requisitos. La presentación se realiza en base a una declaración jurada precargada por ARCA, que la persona puede modificar, confirmar y presentar. "Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo desde la página web.

El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”. Todo parece indicar que podría hacerse hacia el final de esta semana, porque dicen que será “antes del 15 de junio”, que es feriado.

El avance de las causas y los próximos pasos

Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.

El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación también abarca movimientos en activos digitales y otra causa vinculada a contrataciones y un viaje en avión privado a Punta del Este, cuyos costos deberán ser acreditados ante la Justicia.