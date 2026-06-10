Adorni y su esposa ingresaron al régimen de "inocencia fiscal"

Con esta medida, Adorni busca que ARCA no mire su patrimonio y evitar sanciones administrativas y una denuncia fiscal por evasión fiscal
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, que permite presentar una declaración jurada menos detallada.
En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, y en las vísperas de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina de Anticorrupción, esta mañana ingresó el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que involucra al funcionario y su esposa.
Según revelaron desde el entorno del ministro coordinador, la adhesión al Régimen Simplificado de Ganacias permita facilitar la declaración y que los datos lo recopile ARCA. Si bien la adhesión los habilita a blanquear el dinero no declarado, desde la Jefatura de Gabinete se cuidan de aclarar que no habrá ningún movimiento del estilo.
"Bettina y yo NO VAMOS A ENTRAR A NINGUN BLANQUEO. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias. Información que es de publico conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA", afirmó Adorni.
El funcionario, con su esposa, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias. En esta línea, sostuvieron: "En nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta".
Se trata de una modalidad especial a la que pueden adherir las personas humanas que cumplan ciertos requisitos. La presentación se realiza en base a una declaración jurada precargada por ARCA, que la persona puede modificar, confirmar y presentar. "Permite la optimización de procesos y facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al tiempo que reduce la carga administrativa", sostiene el organismo desde la página web.
El jefe de Gabinete tiene lista la declaración jurada y en su entorno prometen que su presentación será “inminente”. Todo parece indicar que podría hacerse hacia el final de esta semana, porque dicen que será “antes del 15 de junio”, que es feriado.
Manuel Adorni deberá explicar ante la Justicia federal el crecimiento de su patrimonio en las próximas semanas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que podría derivar luego en una indagatoria y que también se entrecruza con otra investigación sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, contratos estatales y un viaje en avión privado a Punta del Este.
El avance del expediente depende de dos informes clave que esperan el juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita. Uno de ellos apunta a establecer si las cuentas del jefe de Gabinete cierran o no; el otro, a analizar comunicaciones vinculadas con la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
La investigación también abarca movimientos en activos digitales y otra causa vinculada a contrataciones y un viaje en avión privado a Punta del Este, cuyos costos deberán ser acreditados ante la Justicia.
comentar