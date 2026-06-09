Milei viajará a EE.UU. para los festejos del 4 de julio y luego participará de la cumbre del Mercosur

Encuentro con Trump y agenda económica

Si bien todavía no se difundió el cronograma definitivo de actividades, fuentes oficiales indicaron que Milei participará de los actos oficiales por la independencia estadounidense y mantendrá reuniones con empresarios interesados en conocer la marcha de la economía argentina y los planes del Gobierno.

Además, no se descarta que el Presidente participe de un desfile naval previsto para el 5 de julio frente a la Estatua de la Libertad, en Nueva York, del que también formará parte la Fragata Libertad.

El viaje marcará un nuevo encuentro entre Milei y Trump, quienes ya compartieron distintas actividades internacionales durante los últimos meses.

milei-trump Javier Milei y Donald Trump volverán a coincidir durante los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Escala previa en Paraguay

Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei estará el 30 de junio en Asunción para participar de la cumbre del Mercosur momento en el cual podrían surgir debates en torno a la decisión argentina de solicitar su adhesión al Tratado Transpacífico.

Brasil, principal socio comercial de la Argentina dentro del bloque, expresó reparos sobre la iniciativa y anticipó que analizará si la propuesta es compatible con los compromisos asumidos por los países miembros del Mercosur.