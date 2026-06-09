Milei viajará a EE.UU. para los festejos del 4 de julio y luego participará de la cumbre del Mercosur

El Presidente asistirá a las celebraciones por el Día de la Independencia estadounidense, donde volverá a coincidir con Donald Trump. Antes estará en Paraguay para la reunión de mandatarios del Mercosur.
El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos a comienzos de julio para participar de los festejos por el "Día de la Independencia" de ese país, una actividad que contará con la presencia del mandatario norteamericano Donald Trump, en una visita que según confirmaron fuentes oficiales, "será breve" y que se concretará pocos días después de la cumbre semestral del Mercosur, prevista en Asunción.
Desde el Gobierno señalaron que Milei estará en Washington el 4 de julio acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.
Aunque el viaje coincidirá con el desarrollo del Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, desde la Casa Rosada descartaron que el mandatario asista a encuentros de la Selección argentina. “Al Presidente le gusta el fútbol y sabe de fútbol, porque lo jugó. Pero no va a estar en ningún partido”, afirmaron fuentes cercanas al Gobierno.
Si bien todavía no se difundió el cronograma definitivo de actividades, fuentes oficiales indicaron que Milei participará de los actos oficiales por la independencia estadounidense y mantendrá reuniones con empresarios interesados en conocer la marcha de la economía argentina y los planes del Gobierno.
Además, no se descarta que el Presidente participe de un desfile naval previsto para el 5 de julio frente a la Estatua de la Libertad, en Nueva York, del que también formará parte la Fragata Libertad.
El viaje marcará un nuevo encuentro entre Milei y Trump, quienes ya compartieron distintas actividades internacionales durante los últimos meses.
Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei estará el 30 de junio en Asunción para participar de la cumbre del Mercosur momento en el cual podrían surgir debates en torno a la decisión argentina de solicitar su adhesión al Tratado Transpacífico.
Brasil, principal socio comercial de la Argentina dentro del bloque, expresó reparos sobre la iniciativa y anticipó que analizará si la propuesta es compatible con los compromisos asumidos por los países miembros del Mercosur.
comentar