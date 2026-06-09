El canal TN denunció que su periodista fue expulsado de la conferencia de prensa de la Selección

El periodista Nicolás Singer aseguró que personal de seguridad le impidió permanecer en la rueda de prensa que brindó Lionel Scaloni en Alabama, pese a contar con la acreditación correspondiente.
El canal TN denunció que fue excluido de la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni en Alabama, en la previa del amistoso que la Selección Argentina disputará frente a Islandia como último ensayo antes del debut en el Mundial 2026.
Según relató el periodista Nicolás Singer, enviado especial del medio, contaba con la acreditación necesaria para asistir al evento, pero minutos antes del inicio fue retirado por personal de seguridad del estadio donde se desarrolló la actividad.
“Fue una situación bastante anormal e inesperada para este equipo periodístico”, expresó Singer durante una salida al aire en Telenoche. El cronista explicó que había realizado el proceso habitual para obtener la acreditación y que incluso ya se encontraba ubicado junto al resto de los medios presentes.
De acuerdo con su relato, una integrante de la organización se acercó para informarle que debía abandonar el lugar. “Le pregunté por qué y me respondió que no la comprometiera, que le habían indicado que me tenía que retirar”, señaló. Posteriormente, un agente de seguridad reforzó la orden y el periodista debió abandonar la sala.
Hasta el momento no trascendieron explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión.
comentar