El canal TN denunció que su periodista fue expulsado de la conferencia de prensa de la Selección

De acuerdo con su relato, una integrante de la organización se acercó para informarle que debía abandonar el lugar. “Le pregunté por qué y me respondió que no la comprometiera, que le habían indicado que me tenía que retirar”, señaló. Posteriormente, un agente de seguridad reforzó la orden y el periodista debió abandonar la sala.

Hasta el momento no trascendieron explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión.