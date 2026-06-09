Córdoba: encontraron a Luciana, la adolescente que era intensamente buscada

La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. La chica de 15 años fue encontrada sana y salva en Jesús María.
Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, fue encontrada sana y salva este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.
“Encontramos a Luciana sana y salva. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial”, publicó el funcionario en su cuenta de X, luego de una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad para dar con el paradero de la joven.
Quinteros destacó el trabajo realizado por la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público Fiscal, además de la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María.
Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya. Habitualmente, la adolescente esperaba a su hermana en una parada cercana a la institución para regresar a su casa junto a su madre y su padrastro.
“Salió del colegio y su celular se apagó”, señaló durante la búsqueda Luis Gutiérrez, abogado de la familia, en declaraciones a La Voz en Vivo. Ante la falta de novedades, la madre de la adolescente radicó la denuncia, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.
Participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otras unidades especiales.
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