Córdoba: encontraron a Luciana, la adolescente que era intensamente buscada

Embed Juan Pablo Quinteros sobre la adolescente que apareció: "Hace unos 20 minutos la encontramos sana y salva en Jesús María"



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El caso

Luciana había sido vista por última vez el lunes al mediodía, cuando salió del colegio al que asiste en la localidad de Colonia Caroya. Habitualmente, la adolescente esperaba a su hermana en una parada cercana a la institución para regresar a su casa junto a su madre y su padrastro.

“Salió del colegio y su celular se apagó”, señaló durante la búsqueda Luis Gutiérrez, abogado de la familia, en declaraciones a La Voz en Vivo. Ante la falta de novedades, la madre de la adolescente radicó la denuncia, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la Policía de Córdoba.

Participaron cerca de 100 efectivos policiales, más de 20 móviles, un helicóptero, personal de Bomberos, integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y otras unidades especiales.