Lanús: crece el escándalo por las camionetas compradas

A la denuncia de sobreprecio en la adquisición de la flota, ahora se suma que no son utilizadas para tareas de patrullaje, como se prometió, sino para labrar multas.
El caso de las cincuenta camionetas -que la oposición denunció que fueron adquiridas con sobreprecios por parte del intendente de Lanús, Julián Alvarez- para reforzar el combate contra la inseguridad en el distrito, sumó un polémico e insólito capítulo tras surgir nuevas denuncias en las que se afirma que no son utilizadas para tareas de patrullaje, sino para labrar multas de tránsito.
De esa manera, la flota compuesta por las unidades Jeep Renegade y Volkswagen Amarok, que fue comprada en unos 2.100 millones de pesos más IVA, quedó otra vez en el ojo de la tormenta por las labores que se le asignó.
Ya no es el hecho de que fue abonada a un precio que duplicaba su verdadero valor, ahora la cuestión es una falsa promesa que surgió desde lo más alto de la estructura gubernamental del Municipio, mientras los hechos delictivos se disparan.
En diálogo con este medio, el concejal por La Libertad Avanza, Ignacio Moroni, acusó que desde la Intendencia "nos habían dicho que las camionetas iban a estar afectadas a las tareas de patrullaje, pero sabemos que están vinculadas a fines estrictamente recaudatorios, como hacen con las fotomultas".
"Los agentes recorren las calles a bordo de esas camionetas para observar los automóviles mal estacionados y luego labrar las multas a sus conductores", afirmó y añadió que, "por el momento, tenemos alrededor de quince denuncias realizadas por parte de vecinos y comerciantes".
El edil mencionó que las quejas surgen de diferentes puntos del partido, como "el Puente Olímpico, la intersección de Brasil con Hipólito Yrigoyen y de la avenida Rivadavia".
Asimismo, comentó que "las observaciones vinieron no solo de vecinos y comerciantes, sino que también por los propios integrantes de nuestro equipo".
Los rodados también estuvieron vinculados a dos episodios muy particulares, realmente llamativos. El primero tuvo como protagonista a un agente que "por utilizar el celular mientras manejaba, colisionó contra una retroexcavadora", causándole daños al vehículo de menor porte. Mientras que en un segundo término, se los vinculó con un hecho, en el que sancionaron a un vecino con una infracción valuada en 800 mil pesos por estacionar el auto con balizas, cuando bajaba a comprar con su madre, una persona con movilidad reducida, en una farmacia.
"Todo esto es una situación terrible e indignante, no les importa proteger al vecino o al comerciante, sino que buscan solamente recaudar, es un despilfarro la plata que gastaron en comprar esas camionetas", agregó Moroni.
En otro orden, el concejal libertario denunció que se malgastan 6.439.698.214, 08 pesos al año en salarios de "los cargos políticos de Julián Alvarez". "Estamos hablando solamente en base al cálculo de los sueldos básicos de 438 puestos que el intendente le regaló a sus militantes, mientras que existe una Dirección General de Observatorio de Seguridad Ciudadana que, por supuesto, no funciona y nunca dio respuesta", explicó.
A la vez, reveló que "hay cuatro cargos que se superponen y todos tienen la misma función". "Lo que hacen es acumular varios cargos directivos dentro de un mismo sector", enfatizó.
Por eso, propuso "elegir gente idónea y eliminar el despilfarro al reducir más de un 42 por ciento los cargos políticos, aunque nosotros evaluamos de que llegue cerca del 57 por ciento".
Finalmente, aclaró que "no incluimos a los empleados municipales, que tienen sus salarios por el piso, sino a los que tienen cargos políticos, los cuales cobran sueldos altísimos".