Lanús: crece el escándalo por las camionetas compradas

"Los agentes recorren las calles a bordo de esas camionetas para observar los automóviles mal estacionados y luego labrar las multas a sus conductores", afirmó y añadió que, "por el momento, tenemos alrededor de quince denuncias realizadas por parte de vecinos y comerciantes".

El edil mencionó que las quejas surgen de diferentes puntos del partido, como "el Puente Olímpico, la intersección de Brasil con Hipólito Yrigoyen y de la avenida Rivadavia".

Asimismo, comentó que "las observaciones vinieron no solo de vecinos y comerciantes, sino que también por los propios integrantes de nuestro equipo".

Los rodados también estuvieron vinculados a dos episodios muy particulares, realmente llamativos. El primero tuvo como protagonista a un agente que "por utilizar el celular mientras manejaba, colisionó contra una retroexcavadora", causándole daños al vehículo de menor porte. Mientras que en un segundo término, se los vinculó con un hecho, en el que sancionaron a un vecino con una infracción valuada en 800 mil pesos por estacionar el auto con balizas, cuando bajaba a comprar con su madre, una persona con movilidad reducida, en una farmacia.

"Todo esto es una situación terrible e indignante, no les importa proteger al vecino o al comerciante, sino que buscan solamente recaudar, es un despilfarro la plata que gastaron en comprar esas camionetas", agregó Moroni.

En otro orden, el concejal libertario denunció que se malgastan 6.439.698.214, 08 pesos al año en salarios de "los cargos políticos de Julián Alvarez". "Estamos hablando solamente en base al cálculo de los sueldos básicos de 438 puestos que el intendente le regaló a sus militantes, mientras que existe una Dirección General de Observatorio de Seguridad Ciudadana que, por supuesto, no funciona y nunca dio respuesta", explicó.

A la vez, reveló que "hay cuatro cargos que se superponen y todos tienen la misma función". "Lo que hacen es acumular varios cargos directivos dentro de un mismo sector", enfatizó.

Por eso, propuso "elegir gente idónea y eliminar el despilfarro al reducir más de un 42 por ciento los cargos políticos, aunque nosotros evaluamos de que llegue cerca del 57 por ciento".

Finalmente, aclaró que "no incluimos a los empleados municipales, que tienen sus salarios por el piso, sino a los que tienen cargos políticos, los cuales cobran sueldos altísimos".