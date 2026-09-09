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Escándalo en San Isidro: denuncian al intendente por malversar $ 12.570 millones

La presentación judicial por presuntas maniobras de malversación de fondos involucra a Ramón Lanús y al Rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco.

Se efectúo una denuncia ante Cámara Federal de San Isidro el intendente local, Ramón Lanús, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, por presuntas maniobras de malversación de fondos públicos, fraude a la administración y asociación ilícita.

La denuncia fue realizada por Fernando Míguez, quien apunta al convenio de asistencia técnica firmado entre el municipio y la UNSAM.

El esquema denunciado señala que la UNSAM recibía transferencias mensuales del municipio, con una “comisión retenida”, para luego derivar los pagos a supuestos empleados.

El monto total de las operaciones superaría los $12.570 millones hasta junio de 2025. Entre los nombres incluidos en las listas trascendieron familiares de funcionarios.

La denuncia, presentada a comienzos de mes, sostiene que el intendente de San Isidro incurrió en fraude, malversación, cohecho, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Por su parte, sostiene que Greco y otros funcionarios habrían participado como partícipes necesarios.

Entre las medidas solicitadas, figuran allanamientos en la Municipalidad de San Isidro y en la UNSAM, secuestro de documentación contable, contratos y transferencias bancarias, y liberación del secreto bancario de los imputados y de las instituciones involucradas, entre otras acciones.

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