Escándalo en San Isidro: denuncian al intendente por malversar $ 12.570 millones

La presentación judicial por presuntas maniobras de malversación de fondos involucra a Ramón Lanús y al Rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco.
Se efectúo una denuncia ante Cámara Federal de San Isidro el intendente local, Ramón Lanús, y el rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Greco, por presuntas maniobras de malversación de fondos públicos, fraude a la administración y asociación ilícita.
La denuncia fue realizada por Fernando Míguez, quien apunta al convenio de asistencia técnica firmado entre el municipio y la UNSAM.
Según la presentación judicial, a través de ese acuerdo se habrían contratado a 550 monotributistas con sueldos que alcanzaban hasta los $8 millones, sin que exista información veraz sobre sus funciones, horarios ni tareas específicas, informó el portal Novabonaerense.
El esquema denunciado señala que la UNSAM recibía transferencias mensuales del municipio, con una “comisión retenida”, para luego derivar los pagos a supuestos empleados.
El monto total de las operaciones superaría los $12.570 millones hasta junio de 2025. Entre los nombres incluidos en las listas trascendieron familiares de funcionarios.
La denuncia, presentada a comienzos de mes, sostiene que el intendente de San Isidro incurrió en fraude, malversación, cohecho, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Por su parte, sostiene que Greco y otros funcionarios habrían participado como partícipes necesarios.
Entre las medidas solicitadas, figuran allanamientos en la Municipalidad de San Isidro y en la UNSAM, secuestro de documentación contable, contratos y transferencias bancarias, y liberación del secreto bancario de los imputados y de las instituciones involucradas, entre otras acciones.
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