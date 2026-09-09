Escándalo en San Isidro: denuncian al intendente por malversar $ 12.570 millones

El monto total de las operaciones superaría los $12.570 millones hasta junio de 2025. Entre los nombres incluidos en las listas trascendieron familiares de funcionarios.

La denuncia, presentada a comienzos de mes, sostiene que el intendente de San Isidro incurrió en fraude, malversación, cohecho, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Por su parte, sostiene que Greco y otros funcionarios habrían participado como partícipes necesarios.

Entre las medidas solicitadas, figuran allanamientos en la Municipalidad de San Isidro y en la UNSAM, secuestro de documentación contable, contratos y transferencias bancarias, y liberación del secreto bancario de los imputados y de las instituciones involucradas, entre otras acciones.