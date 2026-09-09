Massa, Schiaretti y Llaryora participaron de un homenaje a José Manuel de la Sota

La consigna fue recordar al exgobernador José Manuel de la Sota, en el mes que se cumplen ocho años del fallecimiento del ex mandatario. La particularidad del encuentro fue la ausencia de Natalia, la diputada nacional y también hija del exmandatario.

“Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados. Después el resto se verá”, afirmó Massa en declaraciones a Radio 10 desde el homenaje, consultado acerca de la potencialidad de una confluencia en las elecciones presidenciales de 2027 de los distintos sectores del peronismo representados en el acto, algunos enfrentados abiertamente desde hace años.

Entre los presentes se encontraban Jorge Fontevecchia, director de Perfil, los sindicalistas Luis Barrionuevo y Dante Camaño, así como los ex embajadores Diego Guelar, Jorge Asís, Juan Pablo Lohle y Ricardo Alfonsín. Además, Raquel "Kelly" Olmos, Cecilia Moreau, Guillermo Michel y Adán Bahl, diputados nacionales, así como el senador por el Frente Cívico de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, asistieron también.

José Manuel de la Sota (1949-2018) fue una figura importante del peronismo. Gobernó Córdoba en tres períodos (1999-2007 y 2011-2015), fue diputado, senador y embajador en Brasil. Su muerte, a los 68 años, impactó en la política provincial y nacional. El homenaje de este martes, más allá de las diferencias internas del peronismo, volvió a poner en el centro su figura y la vigencia de muchas de sus ideas