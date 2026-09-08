"La modificación -agregó- forma parte del proceso de modernización de los procedimientos de Trenes Argentinos y tiene como objetivo optimizar los controles, mejorar la trazabilidad de los datos y adecuar las condiciones de atención, procurando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos y del personal involucrado en el proceso".

Precisó a continuación que "hasta el momento, los controles eran realizados de manera presencial por personal médico y de enfermería en las distintas bases operativas. La nueva modalidad establece que los controles sean efectuados por personal de enfermería en el lugar, con intervención médica de manera remota únicamente ante la eventual detección de un resultado positivo".

"Este nuevo esquema -continuó- cuenta además con una base médica rotativa, lo que permite garantizar la disponibilidad de atención profesional de manera permanente ante la necesidad de una evaluación médica en el momento, sin requerir el traslado de personal médico a cada una de las bases. La implementación del nuevo sistema busca también contar con información más precisa para la toma de decisiones y agilizar progresivamente el proceso de control previo a la prestación del servicio".

Agregó que "se implementó por primera vez este sistema en las cinco líneas que opera la empresa, poniéndolo a prueba con una saturación plena para poder analizar los parámetros de funcionamiento, y así realizar los ajustes necesarios. Ante las demoras registradas en algunas de las líneas, Trenes Argentinos se encuentra trabajando junto con el proveedor del servicio para ajustar los mecanismos de funcionamiento del nuevo sistema y reducir los tiempos asociados a los controles".

Y puntualizó que "la empresa continuará realizando los ajustes necesarios durante esta etapa de implementación, con el objetivo de alcanzar un esquema que permita realizar los controles de manera segura y eficiente, minimizando su impacto sobre la operación ferroviaria y mejorando progresivamente las condiciones de prestación del servicio".

Ante los graves inconvenientes en el servicio -con numerosas cancelaciones y fuertes demoras- que afectaron a miles de pasajeros, un guarda consultado por este medio reveló que "nos avisaron recién el sábado que cambiaba el sistema, que se estuvo utilizando durante 12 años, implementado 2 años después de la Tragedia de Once", por la colisión de una formación contra el paragolpes de la terminal de la Línea Sarmiento, que provocó 51 muertos y 789 heridos.

Explicó que "los guardas y conductores completábamos una planilla, y un médico tomaba el examen. Ahora pasó a hacerlo un enfermero que emplea una tablet y tiene que enviar los datos a un médico para que los apruebe. Los problemas se plantearon en la madrugada del lunes (en el Sarmiento, por ejemplo, el personal comienza a tomar servicio poco después de las 2), cuando el procedimiento comenzó a demandar más tiempo del previsto, y sin tener aceptado el control, no podemos salir a trabajar", enfatizó.