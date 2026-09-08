Cómo está el bebé que fumaba 40 cigarrillos al día y fue furor en las redes

De todos modos, la familia intentó frenar el consumo sin éxito debido a las violentas reacciones del niño ante la abstinencia. Ante este escenario, sus padres buscaron asistencia profesional y, tres años después del inicio del caso, comenzaron un proceso de rehabilitación conducido por el psicólogo infantil Seto Mulyadi.

Del tabaquismo a la obesidad

La interrupción del consumo de tabaco desencadenó un severo cuadro de ansiedad que el niño compensó mediante la comida. A los dos años ya presentaba problemas de peso, los que se agravaron con el tiempo: a los cinco años alcanzaba los 24 kilos, casi seis por encima del peso promedio para su estatura y edad.

El hábito persistió hasta su ingreso a la escuela, momento en que redujo sus porciones de alimento luego de sufrir bullying por parte de sus compañeros de clase.

A más de una década de la viralización de su historia, Ardi es reconocido como una de las personas más jóvenes en superar la adicción al cigarrillo. Con 14 años, mantiene una dieta estricta basada en pescado y verduras para alcanzar su peso adecuado.

Actualmente, el joven ofrece entrevistas en las que advierte sobre la dificultad de abandonar las adicciones y promueve hábitos de vida saludables.