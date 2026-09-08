Cómo está el bebé que fumaba 40 cigarrillos al día y fue furor en las redes

Ardi Rizal, un niño de Indonesia, quedó en el centro de la polémica por un video donde se lo veía fumar. Hoy tiene 14 años y promueve hábitos saludables.
Ardi Rizal, un bebé de Indonesia, quedó en el centro de la polémica allá por 2010, cuando se viralizó en YouTube un video donde se lo veía caminando en pañales y fumando como su fuera un adulto, pero tenía sólo un año y medio de edad.
A pesar de su corta edad, el pequeño consumía hasta 40 cigarrillos diarios, en un caso impactante de tabaquismo. La adicción del niño había comenzado en la aldea de Teluk Kemang, al sur de Sumatra, donde su madre trabajaba vendiendo pescado.
El niño empezó a juntar cigarrillos en la plaza del lugar, atraído por ver a las personas fumar. Según reveló en 2017 al medio The Sydney Morning Herald, la primera persona en darle un cigarrillo fue su propio padre. Desde entonces, desarrolló un severo cuadro de tabaquismo que derivó en la intervención del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de su país.
Ante la difusión de las imágenes, la mamá de Ardi, Diana, enfrentó duras acusaciones por permitir que su hijo fumara y por su incipiente estado de obesidad.
De todos modos, la familia intentó frenar el consumo sin éxito debido a las violentas reacciones del niño ante la abstinencia. Ante este escenario, sus padres buscaron asistencia profesional y, tres años después del inicio del caso, comenzaron un proceso de rehabilitación conducido por el psicólogo infantil Seto Mulyadi.
La interrupción del consumo de tabaco desencadenó un severo cuadro de ansiedad que el niño compensó mediante la comida. A los dos años ya presentaba problemas de peso, los que se agravaron con el tiempo: a los cinco años alcanzaba los 24 kilos, casi seis por encima del peso promedio para su estatura y edad.
El hábito persistió hasta su ingreso a la escuela, momento en que redujo sus porciones de alimento luego de sufrir bullying por parte de sus compañeros de clase.
A más de una década de la viralización de su historia, Ardi es reconocido como una de las personas más jóvenes en superar la adicción al cigarrillo. Con 14 años, mantiene una dieta estricta basada en pescado y verduras para alcanzar su peso adecuado.
Actualmente, el joven ofrece entrevistas en las que advierte sobre la dificultad de abandonar las adicciones y promueve hábitos de vida saludables.
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