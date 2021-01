Diputado Escudero cuestionó desempeño de Carolina Píparo

Días atrás, Píparo denunció que existe una campaña de "persecución política" en su contra, al tiempo que advirtió que no la van a "callar" y seguirá "trabajando para que la seguridad sea un derecho de todos".

Tras las declaraciones de la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Escudero, del bloque Frente de Todos, sostuvo que "no existe tal persecución política", e indicó que "nos llama mucho la atención toda la estructura del PRO sosteniendo algo que es absolutamente vergonzoso".

Por tanto, afirmó que "la única persecución fue la del auto en la que iba Píparo a Luis Lavalle y su compañero en la madrugada del primero de enero, la cual terminó con ellos dos en el hospital y la moto arrastrada 400 metros, en medio de un hecho objetivo y comprobado". "Esa es la única persecución que nosotros vemos", agregó.

"Hay tres hechos: el robo, atropellar a dos chicos, abandonarlos en la calle y huir, por lo cual está detenido el marido de Píparo (Juan Ignacio Buzali), y el tercer punto es el encubrimiento", comentó en diálogo con Diario Popular.

Y continuó: "Estamos hablando de una funcionaria que es secretaria de Atención a la Víctima y está claramente comprobado que Buzali impactó a dos pibes que nada tenían que ver con el robo y los dejó tirados en la calle".

Bajo esta línea, Escudero explayó que "nosotros pedimos la renuncia por esa cuestión y venimos diciendo que, si hace dos meses atrás un diputado (Juan Ameri) de la Nación por una acción moral no tipificada en el Código Penal renunció en menos de 24 horas, cómo puede ser que hoy, en una situación que ya está comprobada, la diputada no haya renunciado".

Embed La única persecución que vimos este año en #LaPlata es la que sufrieron Luis Lavalle y su compañero cuando fueron atropellados, heridos y abandonados por el auto de @CarolinaPiparo y su marido. pic.twitter.com/XK82CrLw60 — Guillermo Escudero (@GEscuderoLP) January 12, 2021

Sobre las denuncias de la oposición, las cuales hicieron hincapié en una presunta "politización" del caso Píparo, el diputado provincial del Frente de Todos aclaró que "nosotros no hemos politizado este hecho, del cual está vinculada la diputada y tiene que dar respuestas judiciales sobre su accionar".

"No hubo ningún gesto humano de decir ‘nos equivocamos y estos chicos no tienen nada que ver con quienes nos robaron; fue un error haberlos chocado’. Estamos hablando de no reconocer y no hacerse cargo de esto", añadió.

Finalmente, concluyó: "Tanto la diputada como la estructura partidaria se aferran a una situación en la que desvían la atención, como lo viene haciendo el PRO históricamente. Acá vemos el ADN del PRO, de plantear algo que no tiene nada que ver con lo que realmente se está planteando".