Un nuevo inconveniente en la Línea Sarmiento por problemas de infraestructura

Los cambios que se traban, las señales que quedan en rojo -y obligan a las formaciones a circular a menos de 15 kilómetros por hora, ya que de lo contrario son frenadas por el sistema ATS (en inglés, Automatic Train Stop) ocurren a diario en distintos puntos de la línea, provocando graves trastornos. Un ferroviario contó a este medio que uno de los problemas es que "traen equipos nuevos, pero no renuevan los cables, entonces presentan desperfectos".

También ocurren otros incidentes, como el que la aguja de un cambio cambie de posición, algo que ocurrió el último viernes poco después de las 10, cuando el tren 3255 Once-Moreno, a cargo de la formación identificada como RC03 estaba saliendo de Haedo: el conductor advirtió el inconveniente, que se pudo resolver con relativa rapidez porque en las inmediaciones había personal de vía y obra. Pero el tren permaneció con sus puertas cerradas durante 10 minutos junto al andén hasta que reanudó la marcha muy lentamente. Un rato después, una falla de alimentación eléctrica provocó que dejaran de funcionar todas las señales de Haedo, que volvieron a hacerlo tras el encendido de un grupo generador.

Desde el viernes, el tren 152 (que circula lunes, miércoles y viernes) saldrá de Bragado a la 1.50, llegará a Once a las 8, e incorporará parada en Merlo para quienes quieran viajar a Once abonando la tarifa diferencial de 2600 pesos. También sumará esa detención, pero desde este jueves, el tren 4202, que circula entre Moreno y Once los martes y jueves. Y los correlativos ascendentes, el tren 151 Once-Bragado de lunes, miércoles y viernes y el tren 4203 Once-Moreno de martes y jueves. En ambos casos se utilizan coches de fabricación china CNR, con climatización, empleados también para los trenes a Mar del Plata, Junín y Rosario Norte.

Mientras tanto, los cambios continuaron trabados en Haedo hasta pasadas las 10.30. La máquina del tren procedente de Bragado, que llegó a Haedo a las 9.10, recién pudo ingresar al Depósito Haedo pasadas las 10, tras el accionamiento manual de los cambios. Y un servicio interno procedente de Temperley y con destino Caseros -el remolque de cuatro tolvas mineras destinadas al transporte de piedra, que significó la cancelación del segundo tren Temperley-Haedo del día- fue autorizado a avanzar por radio y con un operario agitando una bandera verde desde la cabina de señales.