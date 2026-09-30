Un nuevo inconveniente en la Línea Sarmiento por problemas de infraestructura

Previamente se avisó a los pasajeros que esperaban tomarlo para viajar a Once abonando la tarifa diferencial de 2600 pesos que debían cambiar de andén.
El tren procedente de Bragado saliendo de la plataforma central de Haedo, algo completamente inusual.
A las 10.30, los cambios seguían trabados, y la circulación de un tren interno -que significó una vez más la cancelación de un servicio del ramal Temperley-Haedo- por lo que fueron accionados manualmente, y el otorgamiento de vía libre fue por radio y también con un operario agitando una bandera verde.
Un cambio de vía trabado en el ingreso a Haedo provocó este miércoles en plena hora pico la virtual interrupción del servicio durante casi media hora.
Los múltiples problemas de infraestructura que tiene la Línea Sarmiento, producto de la falta de inversiones en los últimos años, provocó en la mañana de este miércoles, en plena hora pico, la virtual interrupción del servicio en sentido Moreno a Once durante casi media hora, inconveniente que se trasladó al sentido Once hacia Moreno una hora y media después. Pero no se vieron afectados solamente los usuarios del ferrocarril, sino también los de una línea de colectivos y conductores en general.
En el último día en el que el tren 152 Bragado-Once circulaba con el itinerario que estableció su salida de origen a la 1.40 y llegada a destino a las 7.50, con paradas en la sección urbana en Moreno y Haedo, donde pueden subir pasajeros que abonen la tarifa diferencial de 2.600 pesos, la formación quedó detenida en el ingreso a Haedo minutos después de las 7, antes del punto en el que se ubica un Aparato de Vía (ADV) permite continuar por vía 2 (general) o pasar a vía 4 (local), marcando el inicio de la doble descendente, que se extiende hasta los Talleres Villa Luro.
Mientras todos los trenes eléctricos pasan a local, el tren 152 debe continuar por general, para detenerse en la plataforma 4. Pero evidentemente las agujas del ADV se trabaron, y debió ingresar a la 2, previo aviso a las más de 20 personas que aguardaban en la 4 abordarlo abonando la citada tarifa diferencial.
Pero la situación no se resolvió rápidamente: demandó alrededor de 15 minutos, los que sumados a los 4 minutos de parada, determinó que hacia Once no hubiera trenes comunes durante 25 minutos. Durante ese tiempo, la barrera de Fasola permaneció baja, afectando a quienes viajan en la línea de colectivos 182 y a los conductores que utilizan ese paso a nivel ubicado junto a la estación Haedo. La demora repercutió en sentido contrario una hora y media después, cuando los usuarios del servicio a Moreno se encontraron con 25 minutos sin servicio, después de las 8.30.
Los cambios que se traban, las señales que quedan en rojo -y obligan a las formaciones a circular a menos de 15 kilómetros por hora, ya que de lo contrario son frenadas por el sistema ATS (en inglés, Automatic Train Stop) ocurren a diario en distintos puntos de la línea, provocando graves trastornos. Un ferroviario contó a este medio que uno de los problemas es que "traen equipos nuevos, pero no renuevan los cables, entonces presentan desperfectos".
También ocurren otros incidentes, como el que la aguja de un cambio cambie de posición, algo que ocurrió el último viernes poco después de las 10, cuando el tren 3255 Once-Moreno, a cargo de la formación identificada como RC03 estaba saliendo de Haedo: el conductor advirtió el inconveniente, que se pudo resolver con relativa rapidez porque en las inmediaciones había personal de vía y obra. Pero el tren permaneció con sus puertas cerradas durante 10 minutos junto al andén hasta que reanudó la marcha muy lentamente. Un rato después, una falla de alimentación eléctrica provocó que dejaran de funcionar todas las señales de Haedo, que volvieron a hacerlo tras el encendido de un grupo generador.
Desde el viernes, el tren 152 (que circula lunes, miércoles y viernes) saldrá de Bragado a la 1.50, llegará a Once a las 8, e incorporará parada en Merlo para quienes quieran viajar a Once abonando la tarifa diferencial de 2600 pesos. También sumará esa detención, pero desde este jueves, el tren 4202, que circula entre Moreno y Once los martes y jueves. Y los correlativos ascendentes, el tren 151 Once-Bragado de lunes, miércoles y viernes y el tren 4203 Once-Moreno de martes y jueves. En ambos casos se utilizan coches de fabricación china CNR, con climatización, empleados también para los trenes a Mar del Plata, Junín y Rosario Norte.
Mientras tanto, los cambios continuaron trabados en Haedo hasta pasadas las 10.30. La máquina del tren procedente de Bragado, que llegó a Haedo a las 9.10, recién pudo ingresar al Depósito Haedo pasadas las 10, tras el accionamiento manual de los cambios. Y un servicio interno procedente de Temperley y con destino Caseros -el remolque de cuatro tolvas mineras destinadas al transporte de piedra, que significó la cancelación del segundo tren Temperley-Haedo del día- fue autorizado a avanzar por radio y con un operario agitando una bandera verde desde la cabina de señales.
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