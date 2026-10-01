AySA propone subas en las tarifas: cómo sería el nuevo esquema

El esquema también contempla modificar el valor del metro cúbico para los desagües cloacales en el antiguo radio porteño, incluyendo el cobro correspondiente a la prestación de desagües pluviales. Además, se incorporarían tratamientos tarifarios diferenciados para asentamientos informales y barrios cerrados.

Cómo impactaría en las facturas

Según las proyecciones elaboradas por AySA con valores tarifarios de septiembre, el 20% de los usuarios residenciales tendría una baja promedio del 14,7% en su factura mensual sin impuestos. Otro 20% no tendría modificaciones, mientras que el 60% afrontaría incrementos, con una suba media del 22,6%.

En términos generales, la factura residencial promedio pasaría de $27.156 a $30.250 sin impuestos, lo que representa un aumento ponderado del 11,4% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Para moderar el impacto inicial, la compañía propone aplicar un tope acumulativo del 5% mensual a los aumentos vinculados con los cargos zonales. A su vez, quienes dejen de integrar las zonas bajas perderían de manera progresiva el subsidio adicional del 15%, en tres etapas de igual proporción.

El Ejecutivo avanzará con la transferencia de las acciones de Aguas y Saneamientos Argentinos a capitales privados.

Para comercios, industrias e instituciones, la propuesta proyecta una baja promedio del 2,2%, con una factura media que pasaría de $137.807 a $134.812. El 63% no tendría cambios, el 22% recibiría reducciones y el 15% afrontaría aumentos.

En cuanto a los terrenos baldíos, el incremento promedio estimado es del 7,6%, con una factura mensual que subiría de $17.822 a $19.172. El 58% mantendría el mismo monto, mientras que el 37% tendría aumentos y el 5% restante registraría reducciones.

De acuerdo con la empresa, el conjunto de modificaciones permitiría elevar los ingresos un 7,3%, equivalente a $140.057 millones calculados a tarifas de septiembre. AySA sostiene que, según las condiciones del contrato de concesión, ese excedente sería destinado en su totalidad al programa de tarifa social.

El objetivo declarado es ampliar la cantidad de beneficiarios y extender la cobertura a Barrios Populares, bajo el argumento de garantizar “la equidad distributiva” y preservar el equilibrio económico-financiero del contrato.