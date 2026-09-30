Coloquio de IDEA: Milei advirtió que los procesos de crecimiento "no son instantáneos" y pidió "paciencia"

A través de una video conferencia desde Francia, el Presidente habló en el cierre de la primera jornada del evento que se desarrolla en Mar del Plata.
En forma virtual desde Francia, el presidente Javier MIlei participó este miércoles en la primera jornada de 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata y reúne a más de 1.000 participantes entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo generar las condiciones para que la Argentina pueda sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.
Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el encuentro propone cambiar el foco de la conversación. Durante tres jornadas, la agenda estará organizada en torno a cuatro grandes ejes: las megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era; los pilares para una Argentina estable; las claves para la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.
Milei inició este miércoles su actividad en la ciudad de París, Francia, para encabezar el “Argentina Week” y reunirse con su par Emmanuel Macron.
Javier Milei sostuvo que el crecimiento de la Argentina no es instantáneo y que requiere tiempo. “Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos. De hecho, esa es mi especialización en economía. Demandan mucho tiempo”, sostuvo.
Durante una entrevista con José Del Rio, sostuvo que la Argentina en condiciones normales “podría converger a ser una potencia” dentro de 30 o 40 años. Y criticó a la oposición: “Pero eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente, que son unos energúmenos que quieren romper todo y no tienen problema en hacerlo”.
Agregó que, “según las estimaciones del FMI, la Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”. “Es paciencia y entender la naturaleza de la circunstancia que nos toca vivir, sumado a gente con vocación de destruir todo”, insistió.
Se refirió a las elecciones de 2027 y sostuvo que los argentinos van a poder elegir “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad”.
“Creo que van a elegir el de la prosperidad”, expresó, y sumó una advertencia: “Si acompañan las ideas de la libertad, nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el modelo de la decadencia”.
“Si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, apuntó.
Afirmó que, de lograr un resultado similar al de las elecciones de octubre, las reformas estructurales se acelerarían. “Pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos cerca de dos o tres senadores del quórum propio. La velocidad que van a tomar las reformas en la Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, analizó.
Ante una eventual reelección, Milei consideró la posibilidad de realizar una reforma previsional: “En la medida que nosotros logremos materializar una baja del riesgo país, una aceleración del crecimiento y lo que tiene que ver con el cierre del gap del mercado laboral, se van a acelerar las reformas y eso va a generar los recursos para hacer una reforma previsional sin que nadie pierda”.
Consultado sobre la posibilidad de eliminar el cepo al dólar para empresas, insinuó que, de ganar los comicios, “la apertura total es dato, una vez superada esta situación”.
El Presidente se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictó un fallo que, en la práctica, quita los límites a la venta de tierras a extranjeros.
“Nosotros estamos en una república. Hay división de poderes. Funciona y, si vivimos abogando y poniéndonos la bandera de la república, lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo”, argumentó.
Y añadió: “¿O usted quiere que empiece a torpedear o favorecer lo que decide la Justicia cuando vivimos llorando republicanismo? Seamos coherentes. Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parece correcto acorde a la Constitución Nacional".
Además, el líder libertario le restó importancia a otras candidaturas, como las de Axel Kicillof y Myriam Bregman: “Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por hablar con un comunista”.
“Yo hice un conjunto de promesas en el 2023 y está claro que el programa que nosotros proponíamos era absolutamente ambicioso. Todo el mundo dijo que era imposible de cumplir. El mejor caso es el déficit fiscal. Decían que de ninguna manera lo íbamos a poder cerrar en cuatro años y lo cerramos en un mes. Nosotros cumplimos las promesas del 2023. A la luz de eso fuimos con las reformas imposibles a la elección de medio término, conseguimos un resultado que nos permitió tener noventa y seis diputados y veintitrés senadores. Y con eso hemos sacado inocencia fiscal uno, inocencia fiscal dos, déficit cero, la reforma del Banco Central, la baja de la ley de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares”, continuó.
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