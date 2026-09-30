Coloquio de IDEA: Milei advirtió que los procesos de crecimiento "no son instantáneos" y pidió "paciencia"

Durante una entrevista con José Del Rio, sostuvo que la Argentina en condiciones normales “podría converger a ser una potencia” dentro de 30 o 40 años. Y criticó a la oposición: “Pero eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente, que son unos energúmenos que quieren romper todo y no tienen problema en hacerlo”.

Agregó que, “según las estimaciones del FMI, la Argentina va a estar en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”. “Es paciencia y entender la naturaleza de la circunstancia que nos toca vivir, sumado a gente con vocación de destruir todo”, insistió.

Se refirió a las elecciones de 2027 y sostuvo que los argentinos van a poder elegir “entre el modelo de la decadencia y el de la prosperidad”.

“Creo que van a elegir el de la prosperidad”, expresó, y sumó una advertencia: “Si acompañan las ideas de la libertad, nos vamos a enfrentar a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el modelo de la decadencia”.

“Si no teníamos que enfrentar siete intentos de golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, apuntó.

Afirmó que, de lograr un resultado similar al de las elecciones de octubre, las reformas estructurales se acelerarían. “Pasaríamos a tener mayoría en Diputados y estaríamos cerca de dos o tres senadores del quórum propio. La velocidad que van a tomar las reformas en la Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, analizó.

Ante una eventual reelección, Milei consideró la posibilidad de realizar una reforma previsional: “En la medida que nosotros logremos materializar una baja del riesgo país, una aceleración del crecimiento y lo que tiene que ver con el cierre del gap del mercado laboral, se van a acelerar las reformas y eso va a generar los recursos para hacer una reforma previsional sin que nadie pierda”.

Consultado sobre la posibilidad de eliminar el cepo al dólar para empresas, insinuó que, de ganar los comicios, “la apertura total es dato, una vez superada esta situación”.

El Presidente se refirió a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictó un fallo que, en la práctica, quita los límites a la venta de tierras a extranjeros.

“Nosotros estamos en una república. Hay división de poderes. Funciona y, si vivimos abogando y poniéndonos la bandera de la república, lo que decide la Corte es lo que decide la Corte, y yo no tengo por qué meterme en lo que está decidiendo”, argumentó.

Y añadió: “¿O usted quiere que empiece a torpedear o favorecer lo que decide la Justicia cuando vivimos llorando republicanismo? Seamos coherentes. Me parece fantástico que la Corte falle lo que le parece correcto acorde a la Constitución Nacional".

Milei habló de la candidatura de Kicillof

Además, el líder libertario le restó importancia a otras candidaturas, como las de Axel Kicillof y Myriam Bregman: “Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por hablar con un comunista”.

“Yo hice un conjunto de promesas en el 2023 y está claro que el programa que nosotros proponíamos era absolutamente ambicioso. Todo el mundo dijo que era imposible de cumplir. El mejor caso es el déficit fiscal. Decían que de ninguna manera lo íbamos a poder cerrar en cuatro años y lo cerramos en un mes. Nosotros cumplimos las promesas del 2023. A la luz de eso fuimos con las reformas imposibles a la elección de medio término, conseguimos un resultado que nos permitió tener noventa y seis diputados y veintitrés senadores. Y con eso hemos sacado inocencia fiscal uno, inocencia fiscal dos, déficit cero, la reforma del Banco Central, la baja de la ley de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares”, continuó.