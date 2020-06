El Día del Padre de los famosos: todos se la rebuscan para pasarlo junto a sus seres queridos

Los papás famosos, como el resto de los ciudadanos en tiempos de pandemia y una cuarentena que ya parece interminable, padecen la restricción, la sufren, pero también la acatan, la comprenden y se las ingenian para, de un modo u otro, en esta característica jornada tan conmovedora y plagada de sensibilidad, sentirse cerca de sus hijos ya sea de manera virtual, saludándose a lo lejos o bien reuniéndose respetando distancias.

El gran Arturo Puig será uno de los que intentará asemejar la celebración a los tradicionales encuentros, pero esta vez, como corresponde, marcando las pautas impuestas para evitar la propagación del virus. "En este día del padre van a venir mis hijos. Nosotros tenemos un lugar muy amplio y vamos a estar a distancia de un metro, con el barbijo, en la entrada de casa, sin tocarnos. Estamos organizando todo. Me llamaron ellos y organizaremos cómo hacerlo", cuenta este avezado actor y director en referencia a lo que experimentará hoy con sus hijos Ximena y Juan. "Va a ser un día del padre sin abrazos y sin besos, pero conectándonos con los ojos que es lo importante", reconoce Puig quien, tras la pandemia quedó en suspenso el reestreno de Hello Dolly, el enorme musical que dirigió y en el que se preparaba a debutar Karina K, en reemplazo de Lucía Galán. "En la pandemia dentro de todo la estamos pasando bien entre comillas. Hay días buenos y hay días malos", agrega Arturo de sus días de "encierro" junto a la querida actriz Selva Alemán, su compañera desde hace más de 40 años. "La pasamos leyendo, viendo películas y no mucho más", resume, por último.

Separado hace más de dos años de Guadalupe, la madre de su hija Julia, a su vez, Leonardo Sbaraglia, se propone pasar con ella su particular día. "Obviamente voy a estar en mi casa y va a venir mi hija a saludarme, a visitarme o a quedarse a dormir un par de días, así como viene ella asiduamente, vamos intercalando", indica Leo con amabilidad. "Voy a tratar de hacer un zoom con mi papá que vive cerca de mi casa, pero como está en una edad más complicada es mejor poder preservarlo. Aunque mi viejo está bárbaro, pero es así este momento y debemos cuidarnos. Seguramente estaré con mi hija y la disfrutaré como siempre", comprende este afamado actor internacional que dejó huella en films como Caballos Salvajes, Besos en la Frente, Cenizas del Paraíso, Las Viudas de los Jueves, El Corredor Nocturno, Relatos Salvajes, Nieve Negra y Dolor y Gloria, entre tantísimos.

El actor Pablo Alarcón, por su parte, es otro de los que pasará este singular Día del Padre reunido en forma directa con sus hijas Antonella y Agostina. "El día del padre lo voy a pasar en casa. Yo estoy con mi hija menor que es actriz, Agostina y con mis dos perros".