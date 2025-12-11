El Kun Agüero y Sofia Calzetti habrían terminado por una infidelidad

La información se dio a conocer este lunes en el programa "Mitre Live", conducido por Juan Etchegoyen. Con un tono enigmático, el periodista anunció una "separación en el mundo del espectáculo" y no tardó en señalar a los protagonistas: Sergio Agüero y Sofía Calzetti. El hecho sacudió a sus seguidores, considerando que la pareja, de cinco años de relación, siempre se mostró unida en redes sociales, especialmente tras el nacimiento de Olivia.

"Hace meses están mal por una infidelidad de él a ella" y que, a pesar de intentar superarlo, la crisis sería terminal. "Es cuestión de días que lo hagan público", contó el comunicador. El detalle más sorprendente vino después: "El detonante de la separación no es un engaño pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer y nunca se pudo recomponer la relación".

Por otro lado, el hermano del exfutbolista, Gastón del Castillo, enfrenta una grave denuncia por falta de envíos económicos a su ex pareja, Ana de Biasi, madre de su hija. Ella asegura que la cuota alimentaria de 600.000 pesos mensuales es insuficiente y, según Etchegoyen, Gastón le habría puesto un "bozal legal" para impedir que ella hable del tema en redes y en los medios.

Y, en el plano deportivo, el Kun sonó fuerte como posible candidato a presidente de Independiente, apoyado por Mauricio Macri. Sin embargo, el Kun fue claro sobre la posibilidad: "No es así, no me interesa. Como siempre dije, no necesito de nadie".