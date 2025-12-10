¿Cómo será la película "porno" que protagonizará Gime Accardi tras separarse de Nico Vázquez?

Gimena se animó a protagonizar, por primera vez y co-dirigir un drama erótico, según su propia definición. Se trata de Tilf, el filme al que le puso su "cuerpo" y su creatividad al compartir un protagónico con Seven Cayne, bajo la leyenda de " a veces la moral se la disfraza del deseo".

En la película que por estos días está en pleno proceso de edición -y se estrenaría muy pronto- Accardi se volcó al popularmente denominado "porno" en una historia que recrea la pasión y el feedback entre una mujer de edad y un jovencito. "Se cuenta la historia de una profesora con un alumno, donde una mujer más grande y el chico es más joven”, explicó, la artista.

“Básicamente eso. No puedo contar demasiado más, pero realmente las imágenes son cinematográficas, porque está hermoso, se ve hermoso. Me tiene de codirectora, con mi socia Agustina Navarro, que somos creadoras y todo”, explicó Gimena, en una nota televisiva.

CÓMO TRANSITA GIMENA SU NUEVA SOLTERÍA

A tan sólo 6 meses de conocerse públicamente la ruptura amorosa entre Gimena y Nicolás, ella se animó a hablar de como transita esta etapa. "Puse toda mi líbido en el trabajo. Me vino bien estos meses estar full abocada al trabajo, escribiendo. Ahora estamos en plena edición, así que editando todos los días. Pero muy feliz, ya estamos a punto de estrenarla, así que les va a encantar, estoy segura".

"Por ahora no conocí a nadie, estoy bien así... Me siento un poco asexuada, ja, ja, ja”, dijo Accardi, con tono de broma, pero dejando al descubierto como es su sentir en esta etapa de su vida.