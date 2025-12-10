¿Cómo será la película "porno" que protagonizará Gime Accardi tras separarse de Nico Vázquez?

Tilf se llama el filme que al que la actriz le puso el cuerpo en medio de su duelo tras separarse de su pareja, luego de 18 años juntos.
Gimena Accardi tuvo un año distinto, diferente, inusual. Después de casi 20 años de relación con Nicolás Vázquez, de ser una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, la magia entre ellos se terminó. Y llegó la separación con su posterior divorcio. Y ahora, en medio de un proceso de duelo personal, la actriz decidió refugiarse de lleno en el trabajo. Y lo hizo con una propuesta osada.
Gimena se animó a protagonizar, por primera vez y co-dirigir un drama erótico, según su propia definición. Se trata de Tilf, el filme al que le puso su "cuerpo" y su creatividad al compartir un protagónico con Seven Cayne, bajo la leyenda de " a veces la moral se la disfraza del deseo".
En la película que por estos días está en pleno proceso de edición -y se estrenaría muy pronto- Accardi se volcó al popularmente denominado "porno" en una historia que recrea la pasión y el feedback entre una mujer de edad y un jovencito. "Se cuenta la historia de una profesora con un alumno, donde una mujer más grande y el chico es más joven”, explicó, la artista.
“Básicamente eso. No puedo contar demasiado más, pero realmente las imágenes son cinematográficas, porque está hermoso, se ve hermoso. Me tiene de codirectora, con mi socia Agustina Navarro, que somos creadoras y todo”, explicó Gimena, en una nota televisiva.
A tan sólo 6 meses de conocerse públicamente la ruptura amorosa entre Gimena y Nicolás, ella se animó a hablar de como transita esta etapa. "Puse toda mi líbido en el trabajo. Me vino bien estos meses estar full abocada al trabajo, escribiendo. Ahora estamos en plena edición, así que editando todos los días. Pero muy feliz, ya estamos a punto de estrenarla, así que les va a encantar, estoy segura".
"Por ahora no conocí a nadie, estoy bien así... Me siento un poco asexuada, ja, ja, ja”, dijo Accardi, con tono de broma, pero dejando al descubierto como es su sentir en esta etapa de su vida.
