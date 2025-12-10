Florencio Varela: asesinó a machetazos al novio de su exmujer frente a su hijo de 5 años

El terrible episodio ocurrió este lunes en una casa ubicada en la calle Miguel Cané, entre la avenida Luján y Martín Coronado, cuando el agresor, identificado como Néstor Sebastián Cabañas, atacó mortalmente a Cristian Eleazar Gómez Núñez, de 32 años.

Cabañas invitó a Cristian a su vivienda con la intención de tener una charla para “aclarar una situación”. Supuestamente, el objetivo era mantener una buena relación, ya que su exmujer y la víctima se estaban por mudar juntos con su hijo.

De todos modos, en cuanto se encontraron, el agresor atacó a la víctima con un machete durante una discusión y le provocó dos heridas profundas, una en el abdomen y otra en el pecho.

image

La familia de la víctima aseguró que Cabañas le habría dicho a su hijo de cinco años frases como “esto es un juego, yo le voy a abrir la panza”, y que ese mismo día estuvo afilando armas blancas.

Luego del brutal ataque, el agresor fue detenido en el lugar sin oponer resistencia. Incluso, algunos testigos afirmaron que habría agredido el cuerpo de Gómez, aún cuando ya estaba tirado en el piso.

Si bien Cristian fue trasladado al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, llegó sin signos vitales. Los médicos indicaron que sufrió un shock hipovolémico debido a que perdió mucha sangre.

“Lo que queremos es que esto se difunda para presionar y evitar que (Cabañas) quede en libertad. Me dicen que no va a salir, pero ya sabemos cómo es la Justicia”, expresó la madre de la víctima, Georgina Núñez.

La causa quedó bajo la investigación de la UFI N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, quien ya recolectó algunas pruebas, como videos del hecho, un celular secuestrado en la escena y testimonios de testigos directos.