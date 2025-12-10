El Gobierno consiguió US$1.000 millones en su vuelta a los mercados de deuda

En total, se recibieron ofertas por US$1.420 millones de las cuales se adjudicaron US$1.000 millones. Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año.

La emisión más reciente de deuda por parte de Argentina en el exterior ocurrió en enero de 2018, bajo la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1998853607089967499&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas colocó 1.000 millones del nuevo Bonar 2029 en USD marcando el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda en moneda extranjera.



Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 10, 2025

"Luego de casi 8 años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1.000 millones de un nuevo bono a 4 años, con cupón del 6,5%, bajo legislación argentina. Se recibieron un total de ofertas por más de 1.400 millones, de un total de más de 2500 inversores. El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar", anunciaron desde el Ministerio de Economía.

"Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de “fundamentals” económicos. El resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero", acotaron en las redes.

Y agregaron: "El monto obtenido será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero. A comienzos del año que viene, figuran en el calendario los vencimientos de deuda por USD 4.200 millones. El plan oficial es hacer frente a los compromisos sin disminuir las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, busca reducir el riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos para reabrir los mercados internacionales".