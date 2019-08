El Jagüel : denuncian por abuso sexual a una docente de un jardín

Estos hechos se conocieron en los últimos días, a partir de la denuncia de una madre, radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Esteban Echeverría, dando cuenta sobre que su hija había sido abusada por la maestra de música del jardín de infantes Nro. 907, ubicado en las calles Barberena y Mitre de El Jagüel. Al difundirse este caso, se sumaron otros padres y según se indicó, ya suman doce los casos, generando una enorme conmoción y las protestas por un supuesto encubrimiento a la profesora por parte de la directora y sus colegas.

"Jugamos a un juego de animales y ahí la maestra apagaba las luces para tocarnos y hacernos cosquillas", contó una de las nenas a su mamá, de acuerdo a lo consignado por el portal El Diario Sur. Además, se supo que la pequeña "le decía a las otras maestras que no quería jugar mas con la seño de música, le decía que no le gustaba lo que pasaba, pero quedó ahí".

Si bien ante la sospecha, desde el jardín de infantes habrían manifestado que era un "caso aislado" y que tenía que investigarse, luego surgieron otras denuncias y si bien se dijo que eran 20, se trata de 12 que están verificadas y asentadas en la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 3 Descentralizada de Esteban Echeverría. La involucrada manifestó que es inocente y que estas presentaciones ante la justicia forman parte de "una psicosis colectiva". "Me decía que le dolía su parte íntima pero yo pensé que podía ser un golpe y no pensé que fuera algo grave. Después de varios episodios le pregunté donde le dolía era porque la habían tocado y me dijo que sí", manifestó otra de las madres de las presuntas víctimas.

Si bien se adoptó como medida preventiva, desplazar a los directivos y docentes del establecimiento, los padres de los chicos que asisten al jardín de infantes Nro. 947 se movilizaron hacia la casa de la profesora para "escracharla" y allí pintaron leyendas, además de arrojar proyectiles contra el frente de la vivienda y allí hubo represión policial, que lanzó gases y balas de goma para dispersar a los más exaltados.