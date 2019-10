El picante cruce se inició cuando Macri consideró "imposible de creer" que durante su rol de jefe de Gabinete Fernández no haya visto lo que calificó como una "matriz de corrupción" en la obra pública y resaltó que el hoy aspirante presidencial "se fue sin denunciar nada".

En su siguiente intervención, el candidato del Frente de Todos recogió el guante: "Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Y usted, en el clan Macri, no vio la corrupción de la obra pública, Presidente?".

Y disparó: "¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que él era responsable. Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr".

Minutos más tarde, el jefe de Estado sostuvo en relación al difunto empresario que "es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender" y sobre su oponente insistió: "Es difícil creer que no vio nada; es imposible de creer".

En ese tren, Macri comparó al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, actual postulante presidencial de Consenso Federal, de quien dijo que se alejó del Ministerio de Economía "denunciando esto", en referencia a la corrupción. En la batalla, terció José Luis Espert, del frente Despertar, quien habló de que en el kirchnerismo existió una "asociación ilícita" y le preguntó directamente a Fernández si "no vio nada o fue cómplice de eso".

La respuesta del aspirante de Todos fue contundente: "Cuando tuve diferencias, denuncié y me fui a mi casa. Nunca un juez me citó para que dé explicaciones. Distinto va ser con el presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas. Yo no tengo anda que ver con la corrupción, no me corran con eso. Puedo dar clases de decencia".

A la polémica se sumó José Luis Gómez Centurión, del frente NOS, que dijo que "durante el gobierno de los Kirchner la obra pública estuvo caracterizada por la corrupción".

Por otra parte, durante las deliberaciones de ese bloque, los postulantes presidenciales expusieron propuestas e hicieron blanco, en el caso de Espert y de Gómez Centurión, en las leyes laborales y los convenios colectivos de trabajo.

Lavagna, por su parte, destacó la necesidad de poner en marcha la economía para de ese modo generar dos millones de puestos de trabajo en cuatro años -de su eventual mandato- y también mencionó la importancia de impulsar medidas tributarias que favorezcan a las pymes.

Espert, a su turno, fustigó con dureza a la dirigencia sindical, tildando incluso de "corruptos", "delincuentes" y "algunos partícipes necesarios de algún asesinato" a los líderes gremiales, mientras que el candidato presidente del Frente de Izquierda-Unidad, Nicolás del Caño, también cuestionó a la burocracia sindical.

Fernández indicó que durante los "tiempos de Macri" cerraron 43 pymes por día y abogó para que esas empresas "dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del Presidente, no a los que producen".

Por último, Del Caño le apuntó a Macri por los "más de dos millones de desocupados" que consideró que se generaron durante su gobierno e insistió en que, en el caso de ser electo, luchará contra la flexibilización laboral y bregará por la recuperación de los sindicatos para los trabajadores.