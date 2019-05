Fabián Gianola recibió en los últimos tiempos denuncias de acoso y abuso sexual. La última en dar testimonio en su contra fue la panelista señalando: "No volvería a trabajar con Fabián Gianola, tenía ciertos comportamientos que no me gustaba que lo haga y lo seguía haciendo. Demasiado cariñoso, demasiado abrazador, toquetón. Se lo dije una vez, dos veces".

El actor respondió en Instagram publicando una foto de un mural con la siguiente frase: "Detrás del miedo está la libertad".