Anticipó la ejecución de nuevas obras de infraestructura y mayores recursos profesionales, en favor de la calidad de vida de los vecinos

C on el objetivo puesto en la prevención y promoción de la salud, optimizar el funcionamiento del SAME y el fortalecimiento de la atención primaria, el intendente lanusense Nestor Grindetti presentó el Plan de Salud 2019 y anticipó la ejecución de nuevas obras de infraestructura y mayores recursos profesionales, en favor de la calidad de vida de los vecinos. Participó el secretario de Salud, Gustavo Sieli