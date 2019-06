Leticia Brédice hizo papelón en la mesa de Mirtha y culpó a "un ente"

Todo sucedió cuando los invitados se dispusieron a hacer un brindis y a la hora del cruce de copas, el encuentro de deseos terminó en estallido. Sin poder evitarlo, Brédice vio como su copa desparramaba el contenido en la mesa más famosa de la pantalla chica.

"‘Ay, no fui yo, no fui yo. Fue un ente que entró en un momento", soltó la flamante ganadora del Martín Fierro por su labor en El Lobista, mientras las cámaras apuntaban al vidrio de la copa rota recostada en la mesa. No obstante de ello, Leticia se rehizo y recuperó su porte: "Mañana va a salir en todos lados. El pico de rating soy yo, porque ahora seguro me corto y empiezo a sangrar en vivo", sumaba entre eufórica y nerviosa.

"Leti. Olvidalo, no pasó nada querida, no pasó nada", desestimó la anfitriona consolándola, al tiempo que la víctima del accidente le decía una y otra vez, "te amo Mirtha, te amo". Y bueno, un brindis y un ente intruso lo tiene cualquiera.