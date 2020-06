Luli Salazar: "Algún día mi hija va a contar si Redrado es su padre"

En su debut en el ciclo conducido por Mariano Iudica, la blonda habló de todo: sobre su acercamiento con Martín Redrado, cómo vivió esta cuarentena, su apuesta por el sexo virtual y tiro varios datos políticos, entre ellos el "nunca más de la inteligencia".

"Qué lindo estar en esta mesa, soy una más acá. Estoy muy agradecida a América, esta es una casa en la que ya trabaje, siempre dije que me sentí súper cuidada y es un placer estar de nuevo acá", manifestó Luli y aseguró que en esta cuarentena no la pasó nada bien porque sufrió una intoxicación con un remedio que le brotó el cuerpo.

Por su parte, el conductor le recordó a la modelo que "el año pasado quisimos tenerte muchas veces, cuando estaba la campaña y salías por teléfono. Anticipabas todo, sos la nueva influencer de la política argentina", por lo que ella le agradeció por el comentario y le explicó que Redrado no era su "informante pero sí el año pasado, cuando nos veíamos por la nena, en un debate me tiro una data económica muy importante".

Al mismo tiempo, la blonda aclaró: "No quiero entrar en detalles pero estamos bien con Redrado, no estamos juntos, no le pondría una palabra de nada. Estuvimos un tiempo mal por el tema de la nena pero ahora ya está". Por lo que Rodrigo Lussich recogió el guante para afirmar que hablaba de él como "si fuera el padre".

"Con ese tema siempre fui muy clara, no me corresponde a mí contarlo, si mañana mi hija decide, lo contará o no", manifestó y al ser consutada sobre una posible vuelta amorosa con su ex, Luciana aseguró que "hoy no estoy pensando en nada sentimental. Pero en esta cuarentena hubo de todo, no es fácil llevarla e imagínate que con esta alergia la pase mal, en algún momento tenía que divertirme; hubo mucho sexting, siempre se corre el riesgo lo hacés con gente de confianza. Nunca con desconocidos".